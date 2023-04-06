小動物害的？台東志航基地今早跳電 軍方：未影響戰機起降

空軍台東志航基地今早無預警跳電，由於正值戰機演訓高峰時段，基地立即啟動預備電力，沒有影響勇鷹高教機和F-5戰機起降。軍方表示，不排除小動物碰觸電力設施導致跳脫，已恢復供電。

這起基地跳電發生在今天早上7點多，由於正值勇鷹高教機和F-5戰機演訓高峰時段，天空和停機坪上還有戰機準備返航及起飛，基地立即啟動動預備電力，保持塔台和跑道等重要區的供電。

經軍方追查不排除電力管線遭異物（小動物）入侵導致跳脫情形，不到30分鐘即恢復正常供電。軍方強調，基地都有因應流程，沒有影響基地正常運作，戰機也都正常起降，外界不必過度臆測。