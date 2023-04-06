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小動物害的？台東志航基地今早跳電 軍方：未影響戰機起降

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍台東志航基地今早無預警跳電，由於正值戰機演訓高峰時段，基地立即啟動預備電力，沒有影響勇鷹高教機和F-5戰機起降。記者尤聰光／攝影
空軍台東志航基地今早無預警跳電，由於正值戰機演訓高峰時段，基地立即啟動預備電力，沒有影響勇鷹高教機和F-5戰機起降。記者尤聰光／攝影

空軍台東志航基地今早無預警跳電，由於正值戰機演訓高峰時段，基地立即啟動預備電力，沒有影響勇鷹高教機和F-5戰機起降。軍方表示，不排除小動物碰觸電力設施導致跳脫，已恢復供電。

這起基地跳電發生在今天早上7點多，由於正值勇鷹高教機和F-5戰機演訓高峰時段，天空和停機坪上還有戰機準備返航及起飛，基地立即啟動動預備電力，保持塔台和跑道等重要區的供電。

經軍方追查不排除電力管線遭異物（小動物）入侵導致跳脫情形，不到30分鐘即恢復正常供電。軍方強調，基地都有因應流程，沒有影響基地正常運作，戰機也都正常起降，外界不必過度臆測。

由於中共解放軍山東號航艦編隊昨已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。過程中國軍海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控，志航基地這幾天也起降頻繁。

空軍台東志航基地今早無預警跳電，由於正值戰機演訓高峰時段，基地立即啟動預備電力，沒有影響勇鷹高教機和F-5戰機起降。記者尤聰光／攝影
空軍台東志航基地今早無預警跳電，由於正值戰機演訓高峰時段，基地立即啟動預備電力，沒有影響勇鷹高教機和F-5戰機起降。記者尤聰光／攝影

台東志航基地

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