海巡副分署長跟廠商過從甚密？ 遭爆廠商爽拿2.6億 海巡署發5點聲明

國民黨台北市議員徐巧芯，今天披露海洋委員會海巡署「籌建海巡遠洋護船發展計畫」新建6艘2000噸遠洋巡護艦共2.6億，懷疑沒有照標案去做，更爆料副分署長吳金河名列多項標案評委，跟標案廠商過從甚密「有貓膩」。對此，海巡署回應，重大採購專案均依法辦理，另指控吳副分署長與廠商慎密，目前沒有廠商依採購法提出迴避，為求慎重，已指示政風單位調查。

徐巧芯指出，海巡署規劃新建遠洋巡護艦6艘，前期規劃2022年3月16日決標，共2.6億元（PCM）。原本契約應要完成基本設計，包含一般布置、機艙布置，但是得標廠商ABS只用很基本的圖就過關，沒有基本圖說規劃；今年120億元統包案二度招標突改成「國際標」，質疑裡面包含中科院、平戰轉換資料，難道不怕外流給國外廠商曝光國家機密？

徐巧芯還說，副分署長吳金河名列多項標案評委，雖然他因職位會列入，但據傳他經常藉由國外出差行程，主動邀請標案廠商如美國驗船協會（ABS）等毫不避嫌，呼籲政風監察單位應要主動介入調查傳言是否屬實。

對此，海巡署今天發表5點聲明，強調該案自始均採「國際標」辦理，沒有中途變更情事，又，承造船廠僅負責預留武器配置位置，沒有國家機密曝光問題，另外，吳副分署長跟廠商慎密的指控，為求慎重，已指示政風單位專案調查。

海巡署5點聲明依序說明如下：

一、海巡署為因應漁具漁法科技化，導致全球水產遭到過度捕撈，海洋資源急遽耗竭，並落實全球海洋治理，善盡漁業管理責任，爰報行政院核定「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，規劃辦理新建遠洋巡護船6艘，以提升我國漁業巡護能量，實踐「公海登臨檢查」，打擊「非法、未報告、未受規範」(IUU)漁業行為，善盡國際漁業管理責任及保護我國漁民作業安全。

二、有關「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」「專案管理案」招標作業，於111年3月11日由台灣美利堅股份有限公司（ABS)得標，負責該計畫 111年至120年新建遠洋巡護船全案推動及指派驗船師現場監造工作。該公司擬定全案需求規範經核定後，依政府採購法進行本計畫之「設計建造統包案」公開招標，預於112年4月7日進行開標作業，後續將依相關法規，由本案採購評選委員會9位委員，包含外聘5位專家學者，辦理「最有利標」評選作業，由9位委員評選出最有利標廠商1家，由該廠商得標。

三、本案符合GPA協定公告自始均採「國際標」辦理，未有指稱中途變更一事。另本署巡護船武器配置不同於巡防艦，承造船廠僅負責預留武器配置位置，相關武器系統係由中科院獨立作業，有關參數均有保密措施，以防外洩，與承造船廠無涉。

四、爆料指出吳副分署長擔任評委，卻與特定廠商接觸甚密之指控，經查目前並無廠商依採購法提出迴避事由，為求慎重，海巡署已指示政風單位專案調查，秉持「毋枉毋縱、決不護短」原則嚴正處理，嚴守公務員廉潔品操。

五、本分署針對國艦國造重大採購專案，均依相關法規辦理招標作業，從未發生違法、違紀情事。