徐巧芯質疑海巡署巡護艦採購涉弊標案 海巡署：指示政風調查

國民黨台北市議員徐巧芯今天說，海洋委員會海巡署籌建海巡遠洋護船發展計畫，新建2000噸遠洋巡護艦6艘2.6億元，海巡署副分署長吳金河擔任招標評審委員，與特定廠商過從甚密，政風應介入調查。海巡署說，對國艦國造重大採購專案，均依相關法規辦理招標作業，從未發生違法違紀情事，為求慎重，已指示政風單位專案調查。

徐巧芯指出，海巡署規畫新建遠洋巡護艦6艘，前期規畫2022年3月16日決標，採購經費為2億6000萬元。原本契約完成基本設計，包含一般布置、機艙布置，得標廠商台灣美利堅股份有限公司（ABS)只用基本圖過關，專案管理應提出具體規畫，卻付之闕如，導致後續標案重新設計，浪費公帑。

她表示，後續統包案，今年1月11日招標120億元，第一次流標，4月6日二度招標改成國際標，這裡面包含中科院與平戰轉換資料，難道不怕外流給國外廠商曝光國家機密。

海巡署表示，有關籌建海巡遠洋巡護船發展計畫專案管理案招標作業，去年3月11日由ABS得標，負責計畫2022年至2031年新建遠洋巡護船全案推動，及指派驗船師現場監造工作。

公司擬定全案需求規範經核定後，依政府採購法進行本計畫的設計建造統包案公開招標，預定今年4月7日開標，後續依相關法規，由採購評選委員會9位委員，其中外聘5位專家學者，辦理最有利標評選。

海巡署說，本案符合GPA協定公告，自始均採國際標辦理，未有中途變更；巡護船武器配置不同於巡防艦，無涉國安機密情事。統包案採最有利標，是由9位委員評選出最好的廠商得標。

徐巧芯指出，吳金河名列多項標案評審委員，雖然他因職位列入評委，但傳他經常藉由國外出差行程，主動邀請標案廠商如等ABS特定廠商毫不避嫌。

海巡署說，目前沒有廠商依採購法提出迴避事由，相關爆料內容應為誤解採購及招標相關流程。針對國艦國造重大採購專案，他們均依相關法規辦理招標作業，從未發生違法違紀情事。為求慎重，海巡署已指示政風單位專案調查，秉持毋枉毋縱，決不護短原則處理，嚴守公務員廉潔品操。