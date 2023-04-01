總統出訪共機持續擾台 24小時內軍方偵獲10架次逾越中線

蔡總統出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯期間，共軍持續在台海周邊侵擾。國防部今天指出，自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機18架次（其中逾越海峽中線10架次）、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。另外，台灣北部空域疑似出現不明空飄氣球，恰巧有兩架美軍偵察機現蹤，並直驅大陸沿海，共機立即升空驅離監控美機。

根據空軍公布台海周邊空域活動示意圖，1架次彩虹4無人機、1架次蘇愷30戰機、2架次殲10戰機、2架次殲11戰機、4架次殲16戰機逾越台灣海峽中線。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，實施驅離與警戒監控，確保國家安全。

國防部昨天中午也發出新聞稿，說明截至昨天下午1時，共軍編組軍機分自北、中、南部逾越中線，共計5批9架次，執行戰備警巡。根據統計資料，從昨天下午1時至今天上午6時，增加1架次共機逾越中線。

據了解，昨天下午約3時許，民航局飛航服務總台台北近場管制台曾發出航情通報，台灣北方40浬有不明氣球，高度1萬8000呎，請所有航機注意。美軍偵察機疑似要前往偵查該枚空飄氣球，一路朝大陸方向飛去，研判共機主要是前往驅離美機。