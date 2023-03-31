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蔡總統過境美國 中共軍機9架次今午逾越中線
國防部今天公布共機動態，從昨天上午6時到今天上午6時，偵獲共機2架次、共艦3艘次，未有共機逾越海峽中線及西南空域。不過，國防部今天下午發布新聞稿指出，中共於今天午間編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，至1300時止計5批9架次，執行戰備警巡。
蔡總統出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，目前正過境美國之際，中共軍機事隔兩天，今天中午再度從北、中、南部逾越中線。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處，秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，實施驅離與警戒監控，確保國家安全。
國防部強調，共軍派遣兵力蓄意製造台海緊張，除破壞和平穩定；對區域安全及經濟發展亦造成負面影響。國防部對此種不理性行動，表達嚴正譴責。
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