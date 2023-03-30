海洋法制第二波修法 強化海汙及海巡執法工具

行政院會今通過「海洋汙染防治法」及「海岸巡防機關器械使用條例」2部修正草案，除賦予海委會對海洋環境的管理效能，並強化海巡機關執法規範，使我國海上執法人員可依法使用器械，提升執法效益。2項草案將送請立法院審議。

海委會主委管碧玲指出，這次「海洋汙染防治法」修法有「4大目標、5大主軸」。包括徵收海汙費、設置海汙基金，以充實海洋保護的財源；同時強化相關主管機關的權責、陸源廢棄物的清理責任、人工構造物的除役計畫管理、船舶進一步管理、外國船舶禁航，以及海上焚化的禁止。

修法也建立吹哨者制度，並授權海委會在涉及國際事務的部分，可參照國際公約或協定所規範的種種辦法、標準、建議或程序來發布施行。

草案也全面提高罰則，強化追償機制。海洋汙染的行為人不但要被罰鍰，還要被追討傷害海洋的損害賠償，並可被追繳其所獲取的不法利得。大幅強化海洋汙染的執法工具。

此外，行政院長陳建仁表示，「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案通過，除強化海巡機關執法規範及保障民眾權益外，更使我國海上執法人員可據以依法使用器械，具雙重意義，將可提升執法效益。

草案重點在於，使海巡人員更能有效運用器械、設立調查機制、明確用砲認定權責為海巡署長，及保障民眾權益。條文明定，海岸巡防機關人員執行職務遇有特定情形，無法有效使用器械時，可使用現場物品作為輔助工具；若遇犯罪嫌疑人有特定行為等情狀，不即時制止將危及生命等情形，可使用槍械逕行射擊時機。

同時，草案將認定用砲權責調整為海巡署長，但遭受武力危害或脅迫，在情況急迫或無法有效通聯時，可由現場最高指揮官認定。

管碧玲表示，海汙法是保護海洋、器械使用條例是保護海洋的執法者，讓執法者無後顧之憂的執法，更能夠回過頭來保護海洋。