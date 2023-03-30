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台灣紮駐千名海軍陸戰隊於吐瓦魯？外交部：絕非事實

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
吐瓦魯國會議長泰歐今年1月8日率團訪台，訪問團清晨抵達桃園國際機場，由外交部政務次長田中光代表前往國賓門接機。圖／外交部提供
吐瓦魯國會議長泰歐今年1月8日率團訪台，訪問團清晨抵達桃園國際機場，由外交部政務次長田中光代表前往國賓門接機。圖／外交部提供

對於有媒體刊登讀者投書稱，我國海軍陸戰隊及海軍派駐軍力駐紮於友邦吐瓦魯國，外交部今鄭重澄清，強調相關內容絕非事實，呼籲媒體在報導及刊文前完備訊息查證的程序，勿轉發錯誤訊息而影響我國與友邦的合作及交流。

外交部指出，有國內媒體刊出讀者投書以「斐濟怎麼被我們拔樁──台灣和吐瓦魯的外交合作戰」的標題，引述來源不明且未經查證的消息，指稱我國海軍陸戰隊及海軍派駐1000名軍力在我國太平洋友邦吐瓦魯國，外交部強調，內容並非事實。

外交部表示，吐瓦魯國總理拿塔諾（Kausea Natano）於去年9月率團訪台期間，曾與我方簽署「重申外交關係聯合公報」、「警政合作協定」、「海巡合作協定」及「海洋科學及工程研究中心備忘錄」，雙方承諾在打擊犯罪、警務、執法人員訓練加強合作，並強化海洋治理能力，共同為自由開放的印太區域盡一份心力，其各項訪台成果皆與派駐軍力無涉。

此外，外交部表示，吐瓦魯國外長柯飛（Simon Kofe）於去年6月出席「聯合國海洋大會」期間，因中國濫用職權要脅修改吐國代表團名單並剔除我國籍專家，柯飛外長以退會行動表達強烈抗議，並公開譴責中國蠻橫行徑。我方感謝柯飛外長堅定支持台灣的國際參與，我國政府將續與友邦及理念相近國家合作，共同因應中國在國際場域的惡意影響力。

外交部強調，中華民國與吐瓦魯國邦誼緊密友好，共享的民主、自由、人權及法治價值是兩國邦誼基礎。雙方將持續在醫衛、教育文化、潔淨能源、海事安全、警政、氣候變遷及資通訊等領域攜手合作，深化長期以來互利互惠的緊密夥伴關係。

外交部 吐瓦魯 海軍

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