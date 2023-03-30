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影／《軍情站》非傳統軍校的軍官管道 ROTC制度是什麼？

聯合報／ 記者徐宇威／桃園專題即時報導
南亞技術學院的ROTC學員。記者徐宇威／攝影
南亞技術學院的ROTC學員。記者徐宇威／攝影

國軍軍官的招募管道，可分為從官校系統(三軍官校、國防大學、二技軍官班)、或是大學畢業後考試的專業預備軍官班或是各單位需求的專業軍官班(例如飛常班、軍情局軍官班等)加入。又或者在大學時期，加入儲備軍官訓練團(ROTC)，在畢業完成任官前教育後授階任官。

雖然ROTC和官校教育都是軍事教育系統，但在上課和服役的制度上卻有很大不同。首先官校報名進入就讀後就是進入軍事教育，但ROTC幾乎都是在大一上學期報名，從大一下學期才開始屬於ROTC。因此相較官校4年的教育，ROTC則僅有3年半。另外官校4年學期中實施集中式的修業管理，ROTC則是每週有一日要至各地的教育中心學習軍事課程。就服役的制度，軍校、飛常班或是專軍班的服役最小年限從10年、12年到14年不等，而ROTC則是較短的5年，這些都是與一般軍官招募系統的不同之處。

目前ROTC的簽約學校北中南共有129所，但僅有11個教育中心，因此ROTC招募人數較少的學校，學生就必須在每週六選擇周遭的教育中心進行軍事課程。但在桃園中壢的南亞技術學院，則是目前台灣唯一一所ROTC專業大學。相較一般學校的ROTC在星期一至五上一般學科，南亞校方則是將一般學科密集的排在一至四，星期五則是軍事教育的時間，因此學生仍可享有週休二日的生活；另外3年半的ROTC修業期間，雖然政府補助學雜費與生活費，但南亞校方則是將大一上學期的費用以「獎學金」的方式補助，等同大學期間的學雜費完全補助，甚至生活費還優於軍校，如同是「民間版」的軍校。

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