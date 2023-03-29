獨／不再與現實脫節 今年漢光演習將首演桃機竹圍同步反立體登陸作戰

一年一度的漢光演習實兵驗證階段預計將在7月展開，知情人士表示，今年將規劃首度在日間於國內最大航空樞紐的桃園國際機場演練反空機降作戰。這是桃園國際機場在民國67年完工後，首度針對解放軍空中機降作戰，進行反制的實兵驗證，這可與3月底海軍陸戰隊在竹圍海灘演練的科目，合併視為針對解放軍針對北台灣進行立體化登陸作戰的反制驗證，預料總統蔡英文屆時將會親臨視導。

據了解，過去在數次兵推中，台灣各處的機場，都被視為是共軍在進行奪島作戰中，第一波欲攻取的地點。尤其桃園國際機場腹地廣大，又為純民用，平日機場的防護措施僅有治安維護的航警與保全，支援的部隊又相隔相當距離，是相對防禦薄弱的地區。因此桃園機場在每年也都會針對空降或是機降等解放軍可能的奪取戰術，進行反制的措施研擬與兵推演練。

據相關人士指出，今年在桃園的反空機降操演，研擬在3月才驗證過解放軍登陸想定的竹圍海灘，由海軍陸戰隊進行登陸作戰，並實施機場奪取的攻擊行動，同時陸軍航特部也將擔任假想敵，對桃園機場進行奪取攻擊的空中機動作戰，另外也可能由空軍C-130運輸機搭載輪式車輛假想共軍運20運輸機進行奪取後的行政下卸，來驗證第三作戰區針對解放軍立體化登陸作戰的反制作為，並收取操演的參數供往後的戰術戰法研析。

過往的漢光演習，雖然是同步、多地進行，但缺乏同一地區遭受聯合作戰攻擊的反制驗證。在解放軍近年加速建造075型兩棲攻擊艦，所著眼的海空立體登陸奪島作戰，在戰時將會同步進行空中機動作戰、空降作戰與搶灘登陸作戰，是同時、多方朝同一區域進攻的大兵力攻擊行動。國防部在近年的漢光演習想定持續進行修正，去年實兵驗證淡水河口攔阻敵軍、反制台北港奪取作戰，並演練了松山機場的反空機降，卻獨漏了桃園機場這首要最危險的目標，在今年納入漢光並啟動實兵驗證，可說是不再與現實脫節。

對今年操演內容細節，國防部回應，漢光演習為國軍年度重要演訓，操演課目係依敵情威脅、作戰進程及訓練目標等完成整體規劃，操演重點將適時對外說明。