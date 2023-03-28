影／「狒」死之謎！誰授權獵人開槍？說法全公開

全台關注好幾日的東非狒狒逃脫事件，終於昨天下午在桃園抓到狒狒，不過隨後卻傳出，狒狒遭到獵人射擊身亡，引起全台譁然。

一名林姓獵人承認是自己開槍打傷狒狒，透露「擔心狒狒會攻擊在場民眾」才進行射擊，沒想到卻命中要害；而桃園市農業局則表示，當時帶麻醉槍前往現場時，發現已經有另外一組人在屋子裡面，且狒狒已經倒臥在牆角，因為屋內昏暗，沒發現狒狒有槍傷。

林姓獵人則表示，自己是「合法獵人」，指出是接到新竹縣農業處的一名廖姓技士電話委託，才帶著獵槍到場協助，而當下經過現場一位六福村相關人員授權才會開槍；不過針對此說法，新竹縣農業處否認參與、委外抓狒狒；而六福村園區則回應「配合警方調查」。

另外，桃園市農業局今天也表示，不知獵人為何會拿真槍實彈，對狒狒的死亡感到遺憾、憤怒，並且還對狒狒的屍體獻花並鞠躬致意，同時，也對同仁和狒狒合照表示，舉動相當不適宜，應該要檢討。

而對於獵人指控由六福村的人員授權才開槍，六福村嚴正聲明，同仁是在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，並沒有同仁對獵人提出同意開槍的指示，基於保護員工及捍衛六福村保護動物之聲譽，六福村會對獵人提出法律告訴。

林姓獵人今天也發布聲明，強調自己絕非無故開槍，而是有「自稱為農業局的人」對他下令，事後才知對方隸屬於六福村，他也強調，桃園市農業局完全知情，並對狒狒的離世表示遺憾。