李棟樑第28度赴五指山勞軍 獻花追悼沈一鳴

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑，在沈一鳴靈前獻花致祭。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，在沈一鳴靈前獻花致祭。記者程嘉文/攝影

329春祭國殤日將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，27日赴五指山國軍示範公墓與新店碧潭空軍公墓，向國軍前輩上香致祭。李棟樑也到109年1月2日空難身亡的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文靈前，「探望」兩位老友。

海拔高度將近700公尺的五指山，27日完全壟罩在雲霧中，能見度不到10公尺，溫度明顯低於平地。李棟樑對示範公墓管理組官兵表示，此次是自己第28次到訪五指山，感謝弟兄們全年無休為先賢先烈們服務，因此特別利用機會來看大家，中秋節前還會再來與官兵們相聚。他也表示，最近天候溫差變化大，希望弟兄們要注意健康與執勤安全。

一行人結束五指山行程後，隨即驅車轉往碧潭公墓，在忠靈殿向空軍忠勇將士上香致祭，並在于親文靈前獻花，也向其遺族慰問致意。

除此之外，配合南部旱象，水庫水位下降，陸軍已派出工兵到曾文水庫協助清淤。李棟樑以個人名義捐贈慰問金與統一超商餐券給官兵，對日前執勤時翻車受傷的兩位官兵，軍友社也已前往慰問關懷。

軍友社榮譽理事長李棟樑、陸軍司令徐衍璞、後備指揮官傅正誠（右二起），在空軍公墓向烈士靈位上香。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑、陸軍司令徐衍璞、後備指揮官傅正誠（右二起），在空軍公墓向烈士靈位上香。記者程嘉文/攝影

曾文水庫 國軍 空軍

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