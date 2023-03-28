李棟樑第28度赴五指山勞軍 獻花追悼沈一鳴

329春祭國殤日將至，中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，27日赴五指山國軍示範公墓與新店碧潭空軍公墓，向國軍前輩上香致祭。李棟樑也到109年1月2日空難身亡的參謀總長沈一鳴、政戰局副局長于親文靈前，「探望」兩位老友。

海拔高度將近700公尺的五指山，27日完全壟罩在雲霧中，能見度不到10公尺，溫度明顯低於平地。李棟樑對示範公墓管理組官兵表示，此次是自己第28次到訪五指山，感謝弟兄們全年無休為先賢先烈們服務，因此特別利用機會來看大家，中秋節前還會再來與官兵們相聚。他也表示，最近天候溫差變化大，希望弟兄們要注意健康與執勤安全。

一行人結束五指山行程後，隨即驅車轉往碧潭公墓，在忠靈殿向空軍忠勇將士上香致祭，並在于親文靈前獻花，也向其遺族慰問致意。