兵役法初審…年資10年以上軍人去世 比照榮民享遺族照顧

立法院外交及國防委員會今天初審通過兵役法第44條修正草案，未來服役10年以上的現役官兵如果去世，其遺族將可比照退除役官兵遺眷，受到國家照顧。這是因為10年以上退伍者，去世後其眷屬即享有遺眷身分，可獲退輔會依相關規定照顧，然而當事人如果繼續留在軍中，身故時眷屬反而無法享受照顧，因此提案修法。

現行兵役法第44條第4項規定，戰死或因公殞命官兵之子女，其家庭無力教養時，政府應負責教養至成年為止；戰訓或因公殞命者之遺族，比照國軍退除役官兵遺眷，由政府依相關法令妥善照顧。退除役官兵遺眷可享照顧的資格，是以服役滿10年、依據國軍退除役官兵輔導條例，取得第一類退除役官兵（榮民）身分為門檻，不限於戰訓或因公身亡。

如此一來，現役官兵如果去世，即使已經服役10年以上，但因尚未取得第一類退除役官兵資格，除非是死於戰訓或因公，否則遺族不能享有政府照顧，形成現役待遇反而不如退役的怪象。所以此次修法，在「戰訓、因公殞命」後增加文字「或服現役10年以上亡故者」，遺族比照退除役官兵遺眷，享有政府照顧。但條文也限定，若因酒後駕車、施用毒品、犯罪自殺，或其他違法行為致死，則不適用。

委員會上午進行詢答，在朝野立委無異議下，初審通過條文修正草案，無需送朝野協商。不過部分立委提出，服役滿4至9年的第二類退除役官兵，也應比照享有。由於超過此次修法範圍，還須修改其他法令，主張未獲其他委員支持，最後以附帶決議方式，請國防部、退輔會及衛福部研議列入下次修法參考。