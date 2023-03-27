國防部副部長談二膽逃兵：敵前逃亡最重死刑

金防部二膽守備隊士兵陳嘉壎游泳逃至大陸廈門，金門地檢署發布通緝。國防部副部長柏鴻輝今天表示，這種行為完全不被允許，軍人的義務就是守護國家安全，依據陸海空軍刑法，敵前逃亡最重就是死刑。

依據3月17日金門地檢署對陳嘉壎發布的通緝令，違反法條是陸海空軍刑法39條、40條，這兩條各項罰則，不包括死刑在內，與柏鴻輝的說法不同。

立院外交國防委員會今天討論兵役法修正草案，民進黨立委林靜儀質詢，陳嘉壎是自己游過去或有人接應？柏鴻輝表示，離營時間與到大陸的方式，要等到有機會與當事人面對面溝通，以證據比對其說法，然後國防部才會對外進一步說明。

林靜儀不滿這個回答，她表示，國防部態度不明確，人莫名其妙跑走，後續檢討處置都沒有，對外也沒有強烈的宣示，講話模模糊糊，給社會的印象就是國防部無能，等於是認知作戰成功。

柏鴻輝對立委批評不以為然，柏鴻輝說，事件發生經過都已據實報告；這種行為就國防部的立場，是完全不被允許，因為當兵義務就是守護國家安全。

柏鴻輝表示，會以最嚴格方式考慮，發布通緝後，依照法令依據，不管是擅離職守或敵前逃亡，刑責和罰則都非常明確，包括7年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至最重死刑，都已公布了。林靜儀說，國防部要把話說得更清楚，不要讓外界認為在幫這個士兵找理由。

陸海空軍刑法第39條規定，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處五年以下有期徒刑。但於六日內自動歸隊者，減輕其刑。戰時犯前項前段之罪者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑。第40條，無故離去或不就職役逾六日者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣三十萬元以下罰金。戰時無故離去或不就職役者，處三年以上十年以下有期徒刑。無故離去或不就職役逾三十日，或戰時逾六日者，依前條之規定處罰。

可處死刑的是41條第1項的攜械逃亡，無故離去或不就職役而攜帶軍用武器、彈藥或其他直接供作戰之軍用物品者，處七年以上有期徒刑。戰時犯之者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

逃亡罪要符合死刑要件，必須同時包括攜械與戰時兩項前提。如果只攜械而非戰時，處七年以上有期徒刑；如果戰時逃亡無攜械，處無期徒刑或十年以上有期徒刑。