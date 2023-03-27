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立院初審 服役10年以上因公殞命遺族比照遺眷照顧

中央社／ 台北27日電

立法院外交及國防委員會今天初審通過兵役法第44條修正草案，服役10年以上未達退伍除役前，不幸戰死或因公殞命者，其遺族將可比照退除役官兵遺眷，受到國家照顧。

另外，部分立委要求服役4年到9年者也應比照的意見，並不是此次修法範圍，也未獲其他委員支持，另需修改其他法令，委員會做成附帶決議，「4至9年第二類退除役官兵是否列入參考，請國防部退輔會及衛福部研議列入下次修法參考；退輔會榮眷遺屬之規定，與本次修法規定不符，併案參考列入下次修正時參考。」

空軍上尉飛行員陳奕去年駕駛F-16V戰鬥機墜海殉職，其家屬頓失生活收入及依靠。

國防部官員表示，陳奕雖然服役超過10年，但依現行規定，服役超過10年以上依法退伍除役的國軍官兵，可向退輔會申請為無服務照顧期限的第一類退除役官兵。如果服役超過10年以上未達退伍除役前，卻無法比照；因此，一旦發生不幸因病或意外等亡故時，由於無法取得退除役官兵資格，其遺族無法受到國家照顧。

為了將服役超過10年以上未達退伍除役前納入，行政院提案就兵役法第44條第4項修正，將服役10年以上未及退伍除役者之遺族，比照國軍退除役官兵遺眷，但將範圍限縮在「不幸戰死或因公殞命者」，但排除包括飲酒、吸食麻醉藥品及其他類駕駛、施用毒品、犯罪自殺或從事違法行為致死者。

委員會上午進行詢答，在朝野立委無異議下，初審通過條文修正草案及1項附帶決議，修正案無需送朝野協商。

退輔會 國防部 陳奕

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