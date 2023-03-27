全民學用AK47？ 國防部：不符合我國情

美國高層指點我國國防，建議全民拿槍引發社會譁然！前白宮國安顧問歐布萊恩近日訪台時建議，應讓全民學習AK47步槍。藍委陳以信質問，美國國防高層是否提出類似想法過？國防部副部長柏鴻輝回應說，歐布萊恩說法應該是希望台灣能夠達到「全民國防」，但也坦承「該作法並不符合我國國情」。

全民拿槍不符國情

針對歐布萊恩近日訪台時建議，應讓全民學習使用AK47步槍，才能有效嚇阻中共解放軍進犯，引發社會輿論嘩然。對此，柏鴻輝說，尊重歐布萊恩的意見，但全民國防的核心是能自立自強，守護國家的安全最重要。

國民黨立委陳以信表示，國防部在與美國高層對談時，有沒有談到「全民學習AK47步槍」的想法？柏鴻輝表示，歐布萊恩的看法應該是「全民國防」的概念。陳以信不滿說，「你全民國防的概念是每一個人發一把AK47嗎」？

柏鴻輝替歐布萊恩緩頰說，「他的想法是全民國防，只是作法不符合我們國情」，國防部在美國討論全民國防的概念時，更注重增強後備戰力，讓常備役與後備役武器一致等觀念，預計明年國防預算就會反應出此目標。

國民黨立委李維德也指出，「全民國防跟全民皆兵是不同概念」，在台灣讓女生上戰場、拿武器，仍有許多社會爭議。柏鴻輝回應，全民國防概念是要預防戰爭，不讓敵人掀起戰端，「今天國家面臨威脅是事實，源頭就是中共對我方的威脅」。

國軍無力整合軍備？

有消息傳出，台灣向美國購買海馬斯多管火箭系統與岸置魚叉飛彈等新型武器，卻無法與國軍指管系統整合，導致外界質疑，國軍只顧著購買新武器，卻沒有兼顧後續的配套。

對此，柏鴻輝反駁說，採購任何新型武器系統，優先考慮整合功能，就是為了提升武器的效能、效率。

民進黨立委林靜儀質詢時追問，國防部近來採購許多新式的高階武器，但使用新武器都需要人員培訓，國防部具體如何進行訓練？是我國遣員出國受訓嗎？柏鴻輝回應說，「訓練不是等武器到才會訓練」，不管是雙方技術顧問交流，或派遣人員到國外學習，都會在武器接裝前，就會進行這些前置作業。

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