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影／陸軍新式教召戰術行軍 美方人員低調現身

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影

陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，過程中模擬作戰實況，還陸續執行「敵機臨空」、「砲擊」、「遭敵毒氣攻擊」等各種狀況處置，教召訓員接獲狀況下達命令後，立即就地尋求掩護，迅速對敵之方向警戒，驗證召員臨戰應變能力與結合現地訓練成果，今天上午行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。

日前美國國防部長奧斯汀，出席聯邦眾議院國防小組舉行的聽證會，證實美國國民兵一直與台灣是合作夥伴，並正在積極訓練台灣軍隊，今天上午這批外籍人士包括兩男一女在外交部人員的陪同下，實際到戰術行軍現場觀察，步兵117旅旅長全程陪同，親自說明教召人員的各種戰術動作，軍方表示，在戰術行軍訓練期間，召員們運用雙腳走過責任地區內的大小街道，使大家都能了解責任地區內的現地景況，並利用現地環境進行各種演練，提升幹部與召員各項突發狀況處置與應變能力，使後備部隊熟稔接戰程序，強化作戰概念，進一步提升後備部隊機動應變能力。

陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，教召人員全副武裝完成任務。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，教召人員全副武裝完成任務。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，並進行模擬砲操。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，並進行模擬砲操。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，其中一人頭戴陸軍333旅紀念帽觀察砲兵實施砲操。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，其中一人頭戴陸軍333旅紀念帽觀察砲兵實施砲操。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，模擬各項狀況操演。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，模擬各項狀況操演。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，其中一人頭戴陸軍333旅紀念帽觀察砲兵實施砲操。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，其中一人頭戴陸軍333旅紀念帽觀察砲兵實施砲操。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，模擬各項狀況操演。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，模擬各項狀況操演。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影
陸軍八軍團步兵117旅進行「新制14天教育召集訓練」進入第10日，今天上午在高雄岡山郊區道路進行五公里戰術行軍，行軍隊伍中有兩名疑似美軍也跟隨隊伍一起行動，並不時用手機拍攝教召兵的各種戰術動作，也顯見台美軍事交流持續進行中。記者劉學聖／攝影

教召 美國 美軍

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