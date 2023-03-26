宏國就讀我國軍校共計39人 國防部協助訓員及眷屬返國

宏都拉斯斷交，國防部表示，我國送訓宏都拉斯軍事教育共計5人，宏國就讀我國軍校學員生共計39人，國防部將協助雙邊訓員及眷屬返國，目前已經完成規畫，依照計畫執行。

宏都拉斯外交部今天宣布與台灣斷絕外交關係，國防部中午新聞稿說，有關我國與宏都拉斯斷交，國軍對外軍事交流合作，配合國家整體政策執行，針對後續人員返國及裝備帳籍處理，均已完成規畫，依照計畫執行。

國防部指出，目前我國送訓宏都拉斯軍事教育共計5人，宏都拉斯就讀我國軍校學員生共計39人，國防部將協助雙邊訓員及眷屬返國。

國防部說，有關我國派訓學員生，返國後將在軍事院校繼續學業；至於派駐宏國武官，完成返國人事派職預畫，國防部持續掌握雙方撤館期程，協力駐外人員及眷屬安返。