學者解讀歐布萊恩建議 「全民國防非全民皆兵」

美國白宮前國安顧問歐布萊恩前天建議，台灣應該仿效中東歐國家作法，讓平民展開武器訓練，若上百萬民眾都會使用AK47步槍，在社會各個角落有能力保家衛國，中共領導人可能重新評估是否入侵台灣，此番言論引發各界討論。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨天表示，歐布萊恩的說法是好意，只是要強調全民國防重要性，並非真的要讓全民皆兵，全民國防與全民皆兵還是有差距。

蘇紫雲說，台灣其實有二二○萬名以上當過兵的役男會操作槍械，目前國軍規畫是廿八點五萬後備部隊，大概就會有廿八點五萬名步槍兵，都可形成有效的預備戰力，不需要像中東歐國家需要那麼多民兵組織。

蘇紫雲認為，台灣防衛主要是將敵人阻絕於海、空，如果真的走到城鎮戰，國軍規畫廿八點五萬後備部隊可作為步槍兵，而且台灣防衛向同心圓，最後一層才是地面決勝，外界不必太過擔心。

國民黨主席朱立倫表示，國民黨強調國防、對話的「雙Ｄ戰略」，一方面強化軍事訓練、軍購使國防實力精進，一方面透過交流對話降低安全風險。

蘇紫雲並說，歐布萊恩提到配AK47只是舉例，因為國軍使用的是五點五六公釐口徑的步槍彈，AK47是七點六二公釐口徑，兩者並不通用，國軍國造的輕兵器其實有一定水準，比AK47還優秀，役男應該都會操作。