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歐布萊恩建議學步槍 學者：全民國防跟全民皆兵有差距

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
美國白宮前國安顧問歐布萊恩在台北舉行的記者會表示，台灣應教全民使用武器，如有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣。記者林俊良／攝影
美國白宮前國安顧問歐布萊恩在台北舉行的記者會表示，台灣應教全民使用武器，如有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣。記者林俊良／攝影

前白宮國安顧問歐布萊恩昨天表示，台灣應該仿效中東歐國家作法，讓平民展開武器訓練，引發各界討論。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天表示，歐布萊恩的說法是好意，只是要強調全民國防的重要性，並非真的要讓全民皆兵。

歐布萊恩昨天表示，台灣民眾應學會自我防衛，「假如上百萬人都會使用AK-47步槍，在社會各個角落有能力保家衛國，中共領導人可能重新評估是否入侵台灣」，唯有做足準備才能避戰。此番說法引發外界關注。

蘇紫雲今天出席台灣民眾黨立法院黨團舉辦的「資安及國安」公聽會前，針對歐布萊恩言論表示，歐布萊恩是美國川普政府最後一任國安顧問，非常挺台，他的說法是描述全民國防重要性，不是真的要全民皆兵，兩者有差距。

蘇紫雲分析，歐布萊恩說配AK47只是舉例，因為國軍使用的是5.56公釐口徑的步槍彈，AK47是7.62公釐口徑，兩者並不通用，國軍國造的輕兵器其實有一定水準，比AK47還優秀，操作介面與彈道特性都一樣，歐布萊恩的說法是好意

蘇紫雲說，台灣其實有220萬名以上當過兵的役男會操作槍械，不論是後備部隊或國土防衛隊，都可形成有效的預備戰力，不需要像中東國家需要那麼多民兵組織。

蘇紫雲認為，台灣防衛主要是將敵人阻絕於海、空，如果真的走到城鎮戰，國軍有規劃28.5萬後備部隊可作為步槍兵，而且台灣防衛向同心圓，最後一層才是地面決勝，外界不必太過擔心。

國防安全研究軍事戰略暨產業所長蘇紫雲。本報資料照片
國防安全研究軍事戰略暨產業所長蘇紫雲。本報資料照片

國安 AK47 國軍

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