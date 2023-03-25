歐布萊恩建議學步槍 學者：全民國防跟全民皆兵有差距

前白宮國安顧問歐布萊恩昨天表示，台灣應該仿效中東歐國家作法，讓平民展開武器訓練，引發各界討論。國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今天表示，歐布萊恩的說法是好意，只是要強調全民國防的重要性，並非真的要讓全民皆兵。

歐布萊恩昨天表示，台灣民眾應學會自我防衛，「假如上百萬人都會使用AK-47步槍，在社會各個角落有能力保家衛國，中共領導人可能重新評估是否入侵台灣」，唯有做足準備才能避戰。此番說法引發外界關注。

蘇紫雲今天出席台灣民眾黨立法院黨團舉辦的「資安及國安」公聽會前，針對歐布萊恩言論表示，歐布萊恩是美國川普政府最後一任國安顧問，非常挺台，他的說法是描述全民國防重要性，不是真的要全民皆兵，兩者有差距。

蘇紫雲分析，歐布萊恩說配AK47只是舉例，因為國軍使用的是5.56公釐口徑的步槍彈，AK47是7.62公釐口徑，兩者並不通用，國軍國造的輕兵器其實有一定水準，比AK47還優秀，操作介面與彈道特性都一樣，歐布萊恩的說法是好意

蘇紫雲說，台灣其實有220萬名以上當過兵的役男會操作槍械，不論是後備部隊或國土防衛隊，都可形成有效的預備戰力，不需要像中東國家需要那麼多民兵組織。