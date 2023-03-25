影／首梯替代役「實彈射擊」今登場！林右昌成功嶺營區視察

因應戰情變化，內政部將替代役納入全民防衛動員體系，3月起增加實彈射擊訓練4小時、全民防衛動員課程，強化擔任輔助軍事勤務功能。首梯第242梯次替代役男今在成功嶺營區實彈射擊，內政部長林右昌到場視察。

首梯替代役男「實彈射擊」今天上午登場，替代役男在4小時的訓練中，依軍方教官指示，在歸零靶場以國造65K2步槍，一次擊發9發打靶，林右昌在今天上午10時20分到場視察，並與替代役互動，有的替代役說緊張、有的說興奮。

林右昌說，現在替代疫從四個月延長到一年，所以在這個梯次實施實彈射擊的訓練，盼充實訓練成果，剛詢問替代役男，大家都很興奮能有機會體驗實彈射擊，實彈射擊成果好，有滿靶打9發，是很好訓練，大家成果也都非常滿意。感謝國防部支援，包括教官、槍械彈藥，訓練教準等。

內政部役政署訓練組說明，替代役分發前的基礎訓練共14天，已全面導入EMT-1初級救護課程，培訓初級救護技術員，因應「強化全民國防兵力結構調整方案」實施，83年次到93年次替代役男增加「實彈射擊訓練」，培養允文允武的替代役男。