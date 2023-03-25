影／首梯替代役「實彈射擊」今登場！林右昌成功嶺營區視察
因應戰情變化，內政部將替代役納入全民防衛動員體系，3月起增加實彈射擊訓練4小時、全民防衛動員課程，強化擔任輔助軍事勤務功能。首梯第242梯次替代役男今在成功嶺營區實彈射擊，內政部長林右昌到場視察。
首梯替代役男「實彈射擊」今天上午登場，替代役男在4小時的訓練中，依軍方教官指示，在歸零靶場以國造65K2步槍，一次擊發9發打靶，林右昌在今天上午10時20分到場視察，並與替代役互動，有的替代役說緊張、有的說興奮。
林右昌說，現在替代疫從四個月延長到一年，所以在這個梯次實施實彈射擊的訓練，盼充實訓練成果，剛詢問替代役男，大家都很興奮能有機會體驗實彈射擊，實彈射擊成果好，有滿靶打9發，是很好訓練，大家成果也都非常滿意。感謝國防部支援，包括教官、槍械彈藥，訓練教準等。
內政部役政署訓練組說明，替代役分發前的基礎訓練共14天，已全面導入EMT-1初級救護課程，培訓初級救護技術員，因應「強化全民國防兵力結構調整方案」實施，83年次到93年次替代役男增加「實彈射擊訓練」，培養允文允武的替代役男。
訓練組指出，替代役「實彈射擊訓練」，役男使用國造65K2步槍，實彈射擊前，需要先上4到6個小時課程，讓役男嫻熟打靶作業相關操作及安全注意事項等，再到成功嶺營區內的模擬射擊訓練館實施模擬射擊8小時，模擬射擊時可感受步槍後座力、有彈著點、聲響等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言