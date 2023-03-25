歐布萊恩：台灣應教全民使用AK47步槍

美國白宮前國安顧問、全球台灣研究中心（ＧＴＩ）「美台關係工作小組」主席歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）訪台，歐布萊恩昨天在台北的記者會表示，台灣應該教全民使用武器，如果有數百萬人都會使用AK47步槍，將使中國共產黨領導人重新評估入侵台灣、嚇阻中國。

歐布萊恩被問到如何有效嚇阻中國對台使用武力時表示，他以前投書寫過，認為台灣該仿效中東歐作法，可由民間組織、退役軍人等教平民安全地使用武器，武器由政府保管，遇到戰爭的話民眾再從政府拿到武器。

歐布萊恩表示，不是幾千人，而是全台灣民眾都學，如果幾百萬人都能一起學習自我防衛能力，那會促使中國共產黨領導人重新思考，若是真的入侵台灣，會面對這些人使用AK47步槍、就和中國的軍隊一樣配備，在各角落、大樓殺敵，保家衛國。

藍委：別說要平民流血

國民黨立委馬文君質疑，聽起來歐布萊恩就是設定台灣要打城市巷戰，但是「外國人沒有資格指導我們作戰」，更別說是要台灣平民流血。

「戰爭爆發再做來不及」

歐布萊恩說，他了解槍枝在台灣是敏感議題，且台灣文化跟美國不同，但戰爭前就要做準備，戰爭爆發再做就來不及，才能有效嚇阻，且可進行有效訓練、並教導人民安全存放，例如瑞士等就是槍枝由政府統一保管在軍火庫。

歐布萊恩強調自我保護

歐布萊恩表示，他也知道槍枝安全憂慮，但跟現在烏克蘭發生的反人類罪、戰爭罪行比起來，是微不足道，烏克蘭人民被屠殺、強暴、被迫離開家園，台灣可以保護自己嚇阻中國，美國和台灣都追求和平，但藉此可以告訴對方，自己是有實力可保護自己的。

被問到台、宏邦交不穩，歐布萊恩表示，美國希望跟盟友合作，確保台灣的邦交國不要斷交，幫助盟友有很多作法，但不會付錢給其他國家領導人，或向第一家庭提供做生意商機來引誘他們不跟台灣斷交，因為民主法治國家不會做貪腐行為，邦交很重要，而基本價值如反貪腐、正直和法治等更重要。

媒體問到歐布萊恩之前被質疑「毀滅台積電」論述，歐布萊恩表示，他毫不意外中共誹謗自己，用假訊息攻擊，唯一可能會毀滅台積電、入侵台灣的就是中國，美國總統拜登說過至少四次會協防台灣，且美國軍售不少戰機等武器給台灣，中國的說法十分荒謬。

歐布萊恩並指出，他之前相關會議說的是，台灣半導體產業不可能經過中國戰爭還能存活，且台積電的工程師不可能想住在中國共產社會被監控，若中國入侵成功，「我相信這些人（指工程師等）不會選擇留在台灣」。