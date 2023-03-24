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中共軍艦通過恆春外海我軍驅離攔截 海軍司令部回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
成功級巡防艦田單號。記者許正宏／攝影
成功級巡防艦田單號。記者許正宏／攝影

因應美國與菲律賓將在下月十一日至廿八日舉行南海實彈演習，中共昨起針對性在南海舉行今年第四次軍事演習，今天一早中共解放軍056A護衛艦「銅仁號」，出現在恆春外海通過，我海軍成功級巡防艦「田單號」廣播驅離，共軍卻回應稱「台灣是中國不可分割的一部分。」最終田單號予以攔截迫使對方轉向。

對此，海軍司令部回應，台灣周邊共艦動態，本部運用預警情資全程掌握，並檢派艦艇兵力全程監控。另針對海上各項狀況，均依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」有效適切應處。

針對中共解放軍護衛艦銅仁號有意闖入我恆春外海24海浬，今天上午8時許，有軍事迷透過無線電頻道聽到兩軍對話內容，我軍田單號於恆春外海廣播驅離提到，「如你執意進入我24浬鄰接區，我將被迫採取驅離行動」，共艦也以廣播回應「台灣是中國不可分割的一部分，我艦在此正常航行，請與我保持安全距離」。

田單軍艦經過多次廣播驅離無效後，採取戰術攔截，直接擋在同仁軍艦前予以攔截，迫使對方轉向，眼看田單號緊追不捨，同仁軍艦最終廣播，「我現在航向035，我減速你從我前面過。」

另外，根據國防部公布的即時軍事動態，3月23日（星期四）0600時至3月24日（星期五）0600時止，偵獲共機6架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動，上述期間共機無逾越海峽中線及西南空域。

恆春 軍艦 中共 海軍司令部 解放軍

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