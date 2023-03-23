首次納入民安演習 役政署：建構替代役民防大軍

警方在桃園龜山查獲「黑道兵工廠」的事件，如今看來就算不是烏龍，至少也遠非媒體第一時間宣揚的「核彈等級」。軍方與警方，看起來總有一個，接下來要變成笑柄。然而在黃鶴樓上看翻船之餘，事件背後透露的意涵，恐怕更值得深思。

2023-03-23 16:00