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首次納入民安演習 役政署：建構替代役民防大軍
內政部役政署沈哲芳署長今拜會國防部全民防衛動員署長白捷隆，由於今年首次將替代役人力納入民安演訓，雙方就替代役納入民防系統等相關業務進行交流，建立暢通聯繫管道，以期未來政策推展順遂。
沈哲芳指出，蔡英文總統去年12月27日記者會揭示，為完善全民國防體系架構，政府已建構「主戰部隊」、「守備部隊」、「民防系統」及「後備系統」4大防禦區塊。替代役為兵役的一種，其人力已納為民防體系重要一環，役政署統籌45萬替代役大軍，建構替代役民防系統，從事民防工作，維持社會持續運作。
沈哲芳表示，全動署自民國去年1月1日成立迄今，與內政部業務推動均密切合作，尤其今年「民安9號演習」，首次將替代役納入，以利平時協助機關工作，戰時替代役人力得以支援軍事勤務、搶救災害等勤務，強化全民國防戰備韌性，以確保戰時社會持續運作。
役政署表示，未來期望與全動署秉持過去合作無間的關係，持續維持彼此良好的互動管道，以利相關政策順利推展，提升國家防衛總體量能。
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