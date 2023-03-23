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獨／竹圍海灘登陸驗證 特指部步槍換裝美規快瞄首曝光

聯合報／ 徐宇威／桃園新北即時報導
陸軍特指部111年底新換發光學快速瞄準鏡，在竹圍海灘登陸操演扮演假想敵時首次向媒體曝光。為內紅點搭配可折疊3倍鏡的組合，兼具快速瞄準與中距離精準射擊的能力。記者徐宇威／攝影
陸軍特指部111年底新換發光學快速瞄準鏡，在竹圍海灘登陸操演扮演假想敵時首次向媒體曝光。為內紅點搭配可折疊3倍鏡的組合，兼具快速瞄準與中距離精準射擊的能力。記者徐宇威／攝影

國軍因應近年中共對台日增的武嚇威脅，從108年起恢復每季實施戰備月，在近期更將戰備月更名為「聯合作戰計畫演練」。今(23)日更在固安作戰計畫中，被以「紅字」列管的竹圍海灘進行演練，由海軍舷號232的中和艦，釋放3輛陸戰隊AAV7進行搶灘驗證。不過由於是首次進行登陸作戰驗證，因此海陸的AAV7雖然每車搭載6位步兵，但並未進行人員搶灘，而是由陸軍特指部特2營的特戰隊員擔任假想敵，與擔任守軍的陸軍6軍團進行對抗操演。

除了登陸作戰，對抗操演也衍伸至接近機場的城鎮內，由裝甲584旅的CM-11戰車與雲豹30鏈砲裝步戰車與攻擊軍進行城鎮對抗，同時操演輪式甲車的車輪換胎緊急搶修，與傷兵的後送任務。緊接航特部601旅4架AH-64E阿帕契攻擊直升機，也在新北市樹林大漢溪畔的公園進行野戰熱整補的操演。不同於其它機種的熱整補，AH-64E在整補時因其擁有輔助動力單元(APU)與旋翼剎車(ROTOR BRAKE)，因此在開啟APU之下，關閉發動機並將旋翼煞停，可以降低整補時對地面人員的危險，同時也不會損失太多的發動時間。

值得注意的是，在早上擔任攻擊軍的特二營官兵，許多都配戴芬蘭製的SAVOX抗噪戰術耳機，與美製的Trijicom MRO內紅點與EOTECH G33可折疊式3倍鏡。據官員表示，美製的快瞄裝備於111年底換裝，並配發予全特指部的特戰官兵，至於抗噪耳機則在光瞄換發前略早的時候換發。此種快瞄的裝配與國際上許多特勤、特戰部隊或是反恐警力類似，同時可滿足中距離的精準射擊，與近戰快速瞄準的需求。

特戰 陸軍

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