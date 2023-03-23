影／阿帕契直昇機降落樹林演練油彈整補 吸引民眾搶拍

國軍本周進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身，陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今天在新北市樹林區河濱公園實施四架AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，四架阿帕契上午將近十時許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定時間內完成。

航空601旅特遣隊長徐士昌表示，配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，執行阿帕契直升機油彈再整補，驗證部隊訓練成效，本次利用野外場地，磨練官兵弟兄在部隊訓練的成效。操練項目為保持APU（輔助動力系統）開啟、旋翼關閉狀態下熱加油，掛彈部分包括地獄火飛彈、海神火箭及刺針飛彈。整個演練在表定時間內提前完成，可以驗證官兵平常的訓練精實，有關油、彈整補要求的是要快速，要比平常訓練更短的時間內完成，尤其在野外場地受環境影響，在指定的位置、指定的時間完成整補，才能有效發揮戰力。 現場聚集大批軍事迷及航空迷搶拍阿帕契英姿。記者季相儒／攝影 國軍本周進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身，陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今天在新北市樹林區河濱公園實施四架AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，四架阿帕契上午將近十時許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定時間內完成。記者季相儒／攝影 國軍本周進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身，陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今天在新北市樹林區河濱公園實施四架AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，四架阿帕契上午將近十時許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定時間內完成。記者季相儒／攝影 國軍本周進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身，陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今天在新北市樹林區河濱公園實施四架AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，四架阿帕契上午將近十時許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定時間內完成。記者季相儒／攝影 國軍本周進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身，陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今天在新北市樹林區河濱公園實施四架AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，四架阿帕契上午將近十時許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定時間內完成。記者季相儒／攝影 國軍本周進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身，陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今天在新北市樹林區河濱公園實施四架AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，四架阿帕契上午將近十時許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定時間內完成。記者季相儒／攝影 國軍本周進行聯合作戰計畫演練，為即將在七月舉行的「國軍漢光39號」演習暖身，陸軍航空特戰指揮部航空601旅配合第3作戰區聯合作戰計畫演練，今天在新北市樹林區河濱公園實施四架AH-64E阿帕契直升機油彈整補演練，四架阿帕契上午將近十時許陸續降落公園草坪，地勤官兵迅速為直升機加油及掛彈，所有動作在表定時間內完成。記者季相儒／攝影