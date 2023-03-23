地下兵工廠查獲疑似軍用部槍 國防部：鑑識清查無遺失

桃園警方在龜山區查獲地下兵工廠，發現一把有「中華民國造」字樣的T65K2步槍及大批彈藥。國防部今天表示，經初步鑑識清查，國軍現有65K2式步槍帳料相符，並無遺失；同時針對全軍械、彈、爆材及其主要組成零件，依帳籍實施特別清點，嚴密械彈管理作業。

國防部指出，針對疑似軍用械彈外流，國軍以嚴肅態度，坦誠面對處理，已要求各單位運用組織分層負責，由各級主官管親自清點，會同監察人員監驗，落實特別清點作業。各軍種及專業彈庫應逐級對所屬下級單位實施督檢，循體系呈報清點成果。3月25日完成常備部隊清點、5月31日前完成全軍清點。

國防部說，國軍近年已建立嚴密械彈爆材管理機制，綿密定期、不定期清點等措施。對於疑似軍用械彈外流案，將全力配合調查，絕不隱瞞，若確屬國軍械彈依法究辦，檢討相關違失責任，以匡正國軍後勤紀律。