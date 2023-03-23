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警方查獲疑似軍用T65K2步槍 軍方初步比對結果出爐

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
警方昨天在桃園市龜山一處民宅起出大量槍砲，疑似是從國軍流出，引發檢警軍高度重視。民進黨立委王定宇今天表示，經過警方跟軍方初步研判，查獲的槍枝並非從軍中流出，而是仿造的違法槍枝。記者陳俊智/翻攝
警方昨天在桃園市龜山一處民宅起出大量槍砲，疑似是從國軍流出，引發檢警軍高度重視。民進黨立委王定宇今天表示，經過警方跟軍方初步研判，查獲的槍枝並非從軍中流出，而是仿造的違法槍枝。記者陳俊智/翻攝

桃園警方警方昨天在龜山區查獲一處地下兵工廠，其中發現一把印有「中華民國造」的T65K2步槍及大批彈藥，由於國軍日前才發生掉槍案，此案引發高度關注，國防部昨天表示，已經通令各軍種全面械彈清點，並詳細進行查獲槍枝鑑識比對。民進黨立委王定宇今天表示，初步研判，起獲的槍枝應該是地下兵工廠仿造違法槍械，並不是從軍中流出。

針對警方破獲地下兵工廠，發現疑似軍方使用槍械，國防部昨晚表示，目前已編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情，若確屬國軍械彈則依法究辦，檢討相關違失責任。

事隔一天，王定宇今天表示，他經過與軍方再三確認，同序號槍械確認還在軍中槍械庫保存著，目前軍方跟警方初步研判，在外查獲疑似T65K2步槍是仿造違法槍枝，並不是軍中流出。

王定宇說，近期國軍發生槍枝遺失跟被掉包事件，顯示軍中管理鬆散，國防部必須要上緊發條，並在日前質詢國防部長邱國正時，要求國軍全面清查槍、子彈等數量，確認有無缺失跟遺漏，若有違法亂紀必須嚴加查辦。

國防部 國軍 槍枝 王定宇

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