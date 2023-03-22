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丟失T65K2步槍？ 軍方完成緊急清點：槍還在
警政署保二總隊與桃園市龜山分局今天在龜山一處民宅逮捕年約60歲的羅姓男子，起出大批彈藥與一把印有「中華民國造」的T65K步槍，槍身序號是422064。國防部官員表示，軍方已經完成緊急清點，「所有的T65K2都在」。
記者追問，這是否代表警方查獲的是外界商家製造的仿真模型槍？國防部官員則不願進一步評論，只強調並沒有槍枝外流。
由於國軍更新一代的T91步槍，已經問世約20年，目前第一線地面主戰部隊早已不使用T65K2，只有在新訓、後備或是海空軍才能見到。這次警方查獲的T65K2却外觀嶄新，宛如不曾使用過的新槍。消息人士指出，422064這個號碼的T65K2，依帳籍是在嘉義的257新訓旅。該旅檢查後確認槍枝還在，而且並非以假槍調包。
T65K2是民國65年開發的T65步槍的第二次改款，於民國70年代中期推出，很快取代原先的T65與T65K1，成為國軍地面部隊制式用槍。除軍方自用之外，警方也有少數引進，另外亦曾軍援邦交國。
軍方人士也透露，邱國正部長已經下令，請兵工單位專業人員，立刻主動與警方聯絡，協助鑑定這批槍枝彈藥的狀況。國軍各單位也要連夜清查所有械彈，明天早晨之前，必須將結果回報到國防部。
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