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中共威脅加劇 蔡明彥提出強化盟國合作四面向

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國安局長蔡明彥（右）出席立法院外交及國防委員會備詢。記者季相儒／攝影
國安局長蔡明彥（右）出席立法院外交及國防委員會備詢。記者季相儒／攝影

因應兩岸局勢緊張，為確保台海區域的和平與穩定，國防部指出，我與印太周邊主要國家必須緊密合作，共同應對中共崛起所帶來的威脅與挑戰外。針對台灣如何建立足夠威嚇力量，以及如何加強與盟國合作，國安局長蔡明彥今天提出四個面向，強化與國際價值連結、國防能力提升、國內社會韌性、供應鏈與產業安全。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部、國安局、海巡署、陸委會等單位，針對近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應專案報告。

民眾黨立委邱臣遠質詢蔡明彥，台灣有無規劃自己的印太戰略，以及如何提升與盟國合作。蔡明彥說，面對中共複合式威脅，台灣必須提升跟國際價值連結，同時畫出一條紅線，讓大陸不要越過紅線；第二是國防能力提升，唯有國防自主防衛能力，才能增加大陸犯台代價；第三是國內社會韌性，國內需要有共識、捍衛民主價值共識；四是供應鏈跟相關產業安全也很重要。

針對蔡英文總統出訪友邦，中共是否會有相關行動。蔡明彥分析，中共可能採取軍事作棟大概分為兩類，一種是加強中共海空軍在台海周邊的戰備巡航，另一種是實戰演訓，總統出訪過程，中共相關軍事動態，跨部會都有通報機制，國安會每周都有情報分享及應對機制研析。

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