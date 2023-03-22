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影／十軍團今台中演訓 甕窯雞老闆拋雞投教召：國家重要

聯合報／ 記者陳宏睿黃仲裕／台中即時報導
陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓，召員沈志堅是甕窯雞店業者。記者陳宏睿／攝影
陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓，召員沈志堅是甕窯雞店業者。記者陳宏睿／攝影

陸軍十軍團第五作戰區今天上午在台中市南區，辦理新式14天的教召演訓，南區的演訓有40名官士兵與後備召員參與，演練敵軍侵擾、敵機臨空，其中參與演訓的召員是雲林一家知名甕窯雞店老闆沈志堅，此次拋下生意，投入教召「因為國家比生意重要」。

陸軍十軍團第五作戰區，今天上午在台中市各區辦理14天新式教召演訓，演練課目包括模擬敵機侵入台灣領空，以及敵軍地面部隊的小部隊侵擾，還有作戰時官兵因受傷，戰地救護狀況的演練。

陸軍十軍團政戰主任胡瑞訓表示，此次後備旅有多達600人參與演訓，其中南區舉辦的演訓提供媒體拍攝，讓外界知道實際新式教召的演練狀況，有40人參與南區訓練地點，因現場無法射擊空包彈，所以改以吹哨音，模擬兩軍交戰狀況，此次為召員第12天的演練課目。

參與此次教召的召員沈志堅，職級是參謀主任，陸軍官校90年班畢業，服役15年退伍後，在雲林經營「省記甕窯雞」，生意不錯，但今年接獲教召後，拋下雲林事業，投入教召訓練。

沈志堅說，比起生意，「國家還是重要的，沒有國家，什麼都免談」，三年前也有參與教召，當時是7天的召訓，此次為14天，比較兩次召訓過程，認為不論是設備與訓練課目都有不同，比較「充實」，也有射擊訓練，當然訓練過程中，也有感受到台海緊張的關係，所以召員更應該不顧一切，投入訓練。

陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓。記者陳宏睿／攝影
陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓。記者陳宏睿／攝影
陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓，模擬敵機侵空、敵軍地面小部隊侵擾、官兵受傷後送課目。記者陳宏睿／攝影
陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓，模擬敵機侵空、敵軍地面小部隊侵擾、官兵受傷後送課目。記者陳宏睿／攝影
陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓，模擬敵機侵空、敵軍地面小部隊侵擾。記者陳宏睿／攝影
陸軍十軍團第五作戰區今早在南區辦理14天教召演訓，模擬敵機侵空、敵軍地面小部隊侵擾。記者陳宏睿／攝影

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