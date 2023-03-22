共軍趁總統出訪軍演？ 國防部：都有應對方案
蔡英文總統3月29日出訪中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉，過境美國東西岸。中共是否趁總統出訪期間軍演，國防部副部長柏鴻輝今天表示，這件事情以中共過去手法，國防部都可以掌握，相關應對方案不便說明，自由航行是國際慣例，中共應該要遵守相關慣例。
立法院外交委員會今天邀請國安局、國防部、陸委會等，針對印太地區情勢專案報告。柏鴻輝說，印太地區近期周邊活動，中共宣布要在南海實施演習，所有情勢都是透明化，今天報告著重在如何融入印太地區，維護台海安全是重點。
近年共軍不斷加強海、空兵力侵擾，藉灰色地帶威脅作為，意圖建立所謂的新常態。國軍除依戰備規定妥適處置，更應運用區域對中國大陸威脅形成集體安全合作之新趨勢，融入而避免孤立。
柏鴻輝表示，為維持印太地區和平穩定，除將強化與美軍軍事互通，對美所有防衛武器需求持續採購，國防部因應威脅升高舉措。
對於中共是否會趁著總統出訪期間進行軍事演習，柏鴻輝說，這件事情以中共過去手法，國防部都可以掌握，最壞狀況也會研判，所有總統出訪期間舉動，國防部有因應方案，不便說明。
柏鴻輝說，自由航行包括領空或國際航路是國際慣例，中共在這種情況下應該遵守慣例。
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