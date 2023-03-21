應對中共威脅 國防部：未來台美軍事互通性是交流重點

因應兩岸局勢緊張，國防部今天指出，為確保台海區域的和平與穩定，我與印太周邊主要國家必須緊密合作，共同應對中共崛起所帶來的威脅與挑戰外，美軍為強化友盟國家的「軍事互通性」，希望藉由高階人員的「交流」與指管系統整合，精進彼此信任、合作與能力，落實美國在印太地區安全承諾，未來軍事交流將是重點。

立法院外交國防委員會明天邀請國防部、國安局、海巡署、陸委會等單位，針對近期印太區域情勢對台灣影響的分析與因應專案報告，並備質詢。國防部送抵立法院報告指出，因應中共及印太區域內日益強大的威脅與挑戰，美國近年在印太地區逐步增加軍事基地，美、菲於今年2月達成協議，菲國將再開放4處位於菲律賓北部的軍事基地供美軍進駐，而美國駐菲軍事基地將增加至9處，使美軍得以掌握菲律賓海的海空優勢，進而控制南海與西太平洋的戰略要域，監控中共的軍事活動，有效應對共軍的挑釁與擴張。

國防部指出，近年共軍不斷加強海、空兵力侵擾，並藉灰色地帶威脅作為，意圖建立所謂的「新常態」。國軍除依戰備規定妥適處置，更應運用區域對中國威脅形成集體安全合作之「新趨勢」，融入而避免孤立。

國防部表示，未來除將強台美軍事交流，對美軍購是獲得防衛武器重要管道，約占每年軍事投資3成，目前執行重大軍購案有「F-16V(BLK70)型 戰機及精準彈藥、愛國者三型飛彈、人攜式刺針飛彈、 海馬士火箭系統、岸置魚叉飛彈系統」等，為有效管控軍購案執行進度，持續與美政府部門保持密切協調，藉由落實專案管理，每月管控裝備製繳進度。

國防部強調，為確保台海區域和平與穩定，我與印太周邊主要國家必須緊密合作，共同應對中共崛起所帶來的威脅與挑戰，在堅實夥伴關係的架構下，依據防衛作戰概念與需求，持續戮力戰備整備，堅持「守中線、守領海、守主權」，與區域內國家共同捍衛自由、民主與和平。

陸委會則表示，北京當局持續操作「和戰兩手」策略，透過兩岸交流推動「統一協商」、「反獨促統」， 國際及台灣社會認知作戰，試圖影響分化我民心團結及阻礙各國對台支持。此外，中國大陸政經發展複雜敏感，其經濟振興乏力、金融債務風險、核心技術創新不足等情況嚴峻，亦牽動區域及台海情勢，將密注防範其可能同時加大對台外交與政經脅迫統戰的風險，維護國家安全及台灣經濟永續發展。