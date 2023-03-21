網傳戰車現蹤汐止狂冒黑煙 陸軍六軍團回應了

因應中共威脅，空軍各相關聯隊、海軍反潛及戰搜大隊等單位，20日起至23日舉行有「小漢光」之稱的「聯合作戰計畫演練」，有網友在PTT上PO出晚間看見戰車在汐止大同路「巡邏」，沿途還不斷冒出大量黑煙，引起網友熱議。

2023-03-21 10:02