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網傳戰車現蹤汐止狂冒黑煙 陸軍六軍團回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
有汐止民眾昨晚發現戰車出現在馬路上且冒黑煙，陸軍六軍團表示，CM11戰車引擎為柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況，需加大油門來增加扭力，產生局部黑煙屬於正常現象。圖／取自臉書汐止集團
有汐止民眾昨晚發現戰車出現在馬路上且冒黑煙，陸軍六軍團表示，CM11戰車引擎為柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況，需加大油門來增加扭力，產生局部黑煙屬於正常現象。圖／取自臉書汐止集團

因應中共威脅，空軍各相關聯隊、海軍反潛及戰搜大隊等單位，20日起至23日舉行有「小漢光」之稱的「聯合作戰計畫演練」，有網友昨天在臉書社團「汐止集團」上PO出晚間看見戰車在汐止大同路「巡邏」，沿途還不斷冒出大量黑煙，引起網友熱議。對此，陸軍六軍團表示，CM11戰車引擎為柴油引擎，在重負荷狀況及靜止起步等情況，需加大油門來增加扭力，產生局部黑煙屬於正常現象。

陸軍六軍團指出，本次參與演習的車輛，除了依規定實施定期保養之外，並已完成燃油濾心更換，各項鑑定均屬妥善。

陸軍六軍團表示，本部執行作戰計劃演練，均以實戰化為考量，有關後勤維保整備，本部持續強化精進，籲請國人支持國軍各項演訓任務。

陸軍 汐止 演習

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