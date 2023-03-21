國軍聯合作戰計畫演練 幻象2000、IDF模擬升空攔截

因應中共威脅，空軍各相關連隊昨起至23日舉行國軍第一季「聯合作戰計畫演練」，今日實施第二天的實兵操演，模擬在整體防空階段，空軍新竹基地進行防空攔截，戰機及防空飛彈均依命令執行作戰計畫，順利完成演練任務。

有「小漢光」之稱的國軍第一季聯合作戰計畫演練昨天清晨登場，今天進行第二天實兵操演。根據軍聞社報導，凌晨天仍未亮，新竹基地警戒室機坪燈火通明，地勤人員已完成戰機的整備工作，飛行官隨後實施360度檢查，待命起飛。待演習時間一到，幻象2000與IDF戰機依序滑行至跑道頭，點燃後燃器短場起飛，模擬緊急升空攔截敵機。