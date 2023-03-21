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國軍聯合作戰計畫演練 幻象2000、IDF模擬升空攔截

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
幻象2000戰機升空攔截。圖／軍聞社提供
幻象2000戰機升空攔截。圖／軍聞社提供

因應中共威脅，空軍各相關連隊昨起至23日舉行國軍第一季「聯合作戰計畫演練」，今日實施第二天的實兵操演，模擬在整體防空階段，空軍新竹基地進行防空攔截，戰機及防空飛彈均依命令執行作戰計畫，順利完成演練任務。

有「小漢光」之稱的國軍第一季聯合作戰計畫演練昨天清晨登場，今天進行第二天實兵操演。根據軍聞社報導，凌晨天仍未亮，新竹基地警戒室機坪燈火通明，地勤人員已完成戰機的整備工作，飛行官隨後實施360度檢查，待命起飛。待演習時間一到，幻象2000與IDF戰機依序滑行至跑道頭，點燃後燃器短場起飛，模擬緊急升空攔截敵機。

同時間，負責基地短程防空任務的車載劍一飛彈也進入接戰狀態。官兵接獲上級情資，追瞄並鎖定敵機，在實戰化訓練中，磨練戰技與熟稔戰備任務，強化防衛作戰戰力。

車載劍一飛彈實施基地防空任務。圖／軍聞社提供
車載劍一飛彈實施基地防空任務。圖／軍聞社提供
IDF戰機點燃後燃器短場起飛。圖／軍聞社提供
IDF戰機點燃後燃器短場起飛。圖／軍聞社提供

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