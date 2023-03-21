我偵獲中共直9東部出沒 軍事專家：巴士海峽是潛艦口

國防部今天公布，自昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機10架次、共艦2艘次，其中1架直9反潛直升機在我東部海域出沒，這是近日第2次直9在東部海域活動。軍事專家表示，中共解放軍早已跨出第一島鏈。

空軍前副司令張延廷指出，中共解放軍直9反潛機會在東部或東南海域出沒，也代表解放軍護衛艦在該海域活動，其動機應是例行性的反潛立體作戰訓練，畢竟護衛艦反潛能力是小面積，直9則可以擴大面積反潛。

他表示，近年中共解放軍能在東部及東南部演習或訓練，其實早已突破第一島鏈，尤其台灣空軍戰力保存都設在花東，又有九鵬基地，解放軍除了演習，也會對我東部重要軍事地點偵蒐，更重要的能牽制美軍。

張延廷強調，巴士海峽是潛艦進出的重要出入口，中共解放軍也深知這是進行反潛作戰最好的區域，一旦反潛立體作戰，甚至協同作戰愈來愈成熟，無論是對國軍或美軍，都有某種程度的影響。

國防部即時軍事動態，今天公布自昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機10架次，其中進入西南及東南空域3架次、共艦2艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。