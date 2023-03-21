金門兵失聯原因 邱國正：大概有答案、需等當事人核對

金門陳姓上兵不假離營遭通緝，人仍滯留廈門。對於是何問題造成士兵不假離營，國防部長邱國正說，多方了解各面向，我們大概都有答案，國防部不推責任，會等當事人有所表達後，再來核對原因，看是否相符再做說明。

邱國正上午列席立法院院會前接受媒體訪問，他表示，對當事人猜疑很多，關於是什麼問題造成，國防部多方了解包括內部管理、外面生活問題、感情、家庭問題，或是部隊不愉快等，我們大概都有答案。

邱國正指出，不能對外講的原因，是怕說法變成片面之詞，國軍沒有推責任，等當事人來講，講了以後，再核對，等看看雙方看法合或不合，再做說明。

逃亡士兵是否認定投共，邱國正表示，這要由法務人員鑑定，憲兵隊都有帶檢調來查，相關事實都有了解，會由法務人員判斷。

家屬申辦台胞證到對岸探視，邱國正指出，國防部不可能陪同，家屬應該會有自己想問的話，國防部不會託話，不會下指導棋，就是公平處理問題。