「小漢光演習」赫見戰車不斷冒黑煙 網驚：古董級戰車？

因應中共威脅，空軍各相關聯隊、海軍反潛及戰搜大隊等單位，20日起至23日舉行有「小漢光」之稱的「聯合作戰計畫演練」，有網友在臉書社團「汐止集團」上PO出晚間看見戰車在汐止大同路「巡邏」，沿途還不斷冒出大量黑煙，同樣也有人在PTT上PO文發現「有大量坦克車往北部移動？」引起網友熱議。

網友表示，「夜間移防而已，不要那麼緊張啦！白天移防會大塞車，會被民眾罵死」，還有人認為，可能大陸近期動作頻頻，「搞不好哪天睡覺到一半忽然就開戰了，大家都知道快開戰的時候，政府都會封閉新聞，怕引起恐慌，因為也躲不了，畢竟台灣就一座大一點的島，四面環海…」、「佈防演習了，知道地點的就別PO出來唄！國軍弟兄們辛苦了！」但也有人說，「對岸天上不知道多少衛星，這點小事他們知道的」。

網友還注意到該行經大同路被拍的戰車，似乎因為柴油引擎不斷冒出黑煙，聲音還超大，狀況似糟到可以請環保署開罰了，「都是黑煙，環保局不要睡了，要起床開罰單！」、「老百姓驗車都要驗廢氣，公車也是啊！」讓人質疑這是不是「古董級」戰車，才會不斷冒黑煙。

有人還擔心戰車經過會壓壞馬路，也有人開酸表示：「還好吧，路從來沒有真正平過啊？」熟悉戰車的網友則表示，不用擔心，戰車「會裝橡膠墊片才上路，通常不太會去壓壞馬路」。