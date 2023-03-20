快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

台版費城事件／莊苹：阿立力抗國防部 小蝦米對大鯨魚

聯合報／ 記者鄒尚謙李樹人／台北即時報導
「台版費城事件」主角阿立，昨天（三月十九日）不幸死於車禍。台北市立聯合醫院昆明防治中心護理師莊苹接受採訪時難掩語帶哀傷，她說，經過阿立事件以後，國防部體系有開始鬆動，體檢項目、基本衛教等，都持續改變；近幾年也透過法律保障，愛滋感染者的歧視狀況較為少見。圖／本報資料照片
「台版費城事件」主角阿立，昨天（三月十九日）不幸死於車禍。台北市立聯合醫院昆明防治中心護理師莊苹接受採訪時難掩語帶哀傷，她說，經過阿立事件以後，國防部體系有開始鬆動，體檢項目、基本衛教等，都持續改變；近幾年也透過法律保障，愛滋感染者的歧視狀況較為少見。圖／本報資料照片

「台版費城事件」主角阿立，昨天（三月十九日）不幸死於車禍。台北市立聯合醫院昆明防治中心護理師莊苹，她說，當年阿立挺身而出，對抗組織龐大的國防體系，有如小蝦米對抗大鯨魚，最後並未獲得任何實質賠償，但已為「愛滋反歧視」立下典範，事件過後，國防部體系改變體檢並進行基本衛教。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，國防部雖拉掉體檢的愛滋項目，但只是用另一種說法包裝，在一般役男身體檢查項目中，規定只要有法定傳染疾病，且半年無法治癒就將判定為「不合格體位」，許多感染者向協會請求幫助，但最終還是被拒之於軍戎之外。

聯合國訂下的愛滋防治目標「90-90-90」，90%的人知道自己為感染者，90%感染者開始服藥，90%服藥感染者的病毒量測不到。莊苹表示，台灣在2020年已達到「90-90-90」目標，現況愈來愈好，絕大多數感染者都遵從醫囑好好服藥；比較擔心的是以為自己沒事，尚未沒篩檢過的感染者，要積極呼籲接受篩檢。

近期猴痘在台灣出現本土個案，衛福部疾管署嚴陣以待。莊苹表示，在猴痘防治上，面臨同樣挑戰，許多高風險族群不覺得自己有風險，而隱藏在社區中，直到發病，出現症狀，才緊急就醫。

猴痘疫情似乎也遭到汙名化，莊苹表示，聯合國已將猴痘正名為「mpox」，每種傳染疾病都有不同的個案特質，例如，糖尿病、高血壓患者社經地位較好，但不會說這些病是他們搞出來的；流感重症、死亡都是長者，也不會說這項疾病是他們搞出來的。

莊苹強調，疾病的「傳染途徑」、「風險」是了解疾病的關鍵，但「防治」才是防疫的目標，若為接觸傳染疾病，就避免高風險接觸，mpox不一定是透過性行為，只要皮膚接觸到病灶，就可能被傳染。

愛滋 猴痘 國防部

延伸閱讀

台版費城事件／為讓阿立重返大學 媽媽先念書變成學姐

國防部偵獲10架次共機擾台 沒有逾越海峽中線西南空域

國防部偵獲6架次共機、4艘次共艦 昨天在台海周邊活動

水里某國小27學童染頭蝨 投藥治療持續好轉

相關新聞

台版費城事件／「阿立」驟逝 生前為長照奔忙留下遺憾

為了捍衛就學權，透過愛滋權益促進會向衛福部提出訴願，最後扳倒國防部，使其公開認錯的「台版費城事件」主角阿立，昨天（三月十...

台版費城事件／聯晚報導阿立獲卓越新聞獎 捐出獎金

「愛滋歧視在台灣—軍校生阿立的故事」的主角阿立，昨天因車禍過世。當年阿立挺身而出，對抗組織龐大的國防體系，有如小蝦米對抗...

台版費城事件／莊苹：阿立力抗國防部 小蝦米對大鯨魚

「台版費城事件」主角阿立，昨天（三月十九日）不幸死於車禍。台北市立聯合醫院昆明防治中心護理師莊苹，她說，當年阿立挺身而出...

影／網傳大陸贈二膽逃兵一間房？ 陳玉珍：無稽之談

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎在本月9日傳出失聯，隨即被發現是游往大陸，目前人在廈門。國民黨立委陳玉珍今天在受訪時表示，陸...

國軍飛官對決美軍捍衛戰士 F-16「放倒」大黃蜂故事在他筆下復活

1955年10月某日，屏東空軍基地的地勤維修官兵，正檢視一架剛從戰場受損歸來的F-47戰鬥機。當天稍早，飛行員李鉅滔中尉奉命偵察福建中部一處疑似新啟用的機場，他為了判斷機場使用狀況，冒險低飛通過，旁邊樹叢中埋伏的共軍高射機槍立刻開火。F-47尾翼被轟出半個人大小的窟窿，更糟的是升降舵卡住不能動彈。眼看座機向地面衝去，李鉅滔腦海突然閃現，20多年人生的「重播」，他死命狠拉駕駛桿，終於在最後關頭，伴隨著一聲金屬斷裂，硬是把機頭帶了起來。 回到屏東，地勤人員赫然發現：升降舵卡住的原因，是垂直尾翼的一根鋁製支架被打斷，卡住操縱鋼纜的滑輪。在李鉅滔大力拽扯下，居然硬把卡住的碎片給拉開。眾人模擬把另一片碎片卡住滑輪，結果沒有任何人，包括李鉅滔自己在內，能夠把鋼索拉動。大家對人類面對生命危險時腎上腺激發出的驚人潛力，不禁嘖嘖稱奇。 李鉅滔的故事，是作家王立楨本月出版的新書《飛行線上》的第一章，也是2005年以來，他第六本以中華民國空軍飛行員故事為主題的著作。

獨／部長震怒玩假的？陸軍航特部爆酒後亂倫性侵 拖延4天才調查

陸軍執掌航空兵力與空中機動作戰的航空特戰指揮部驚傳官兵酒後性侵亂倫案件。投訴者爆料，服役於航特部601旅直修工廠的資深張...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦