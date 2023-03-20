台版費城事件／莊苹：阿立力抗國防部 小蝦米對大鯨魚

「台版費城事件」主角阿立，昨天（三月十九日）不幸死於車禍。台北市立聯合醫院昆明防治中心護理師莊苹，她說，當年阿立挺身而出，對抗組織龐大的國防體系，有如小蝦米對抗大鯨魚，最後並未獲得任何實質賠償，但已為「愛滋反歧視」立下典範，事件過後，國防部體系改變體檢並進行基本衛教。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示，國防部雖拉掉體檢的愛滋項目，但只是用另一種說法包裝，在一般役男身體檢查項目中，規定只要有法定傳染疾病，且半年無法治癒就將判定為「不合格體位」，許多感染者向協會請求幫助，但最終還是被拒之於軍戎之外。

聯合國訂下的愛滋防治目標「90-90-90」，90%的人知道自己為感染者，90%感染者開始服藥，90%服藥感染者的病毒量測不到。莊苹表示，台灣在2020年已達到「90-90-90」目標，現況愈來愈好，絕大多數感染者都遵從醫囑好好服藥；比較擔心的是以為自己沒事，尚未沒篩檢過的感染者，要積極呼籲接受篩檢。

近期猴痘在台灣出現本土個案，衛福部疾管署嚴陣以待。莊苹表示，在猴痘防治上，面臨同樣挑戰，許多高風險族群不覺得自己有風險，而隱藏在社區中，直到發病，出現症狀，才緊急就醫。

猴痘疫情似乎也遭到汙名化，莊苹表示，聯合國已將猴痘正名為「mpox」，每種傳染疾病都有不同的個案特質，例如，糖尿病、高血壓患者社經地位較好，但不會說這些病是他們搞出來的；流感重症、死亡都是長者，也不會說這項疾病是他們搞出來的。

莊苹強調，疾病的「傳染途徑」、「風險」是了解疾病的關鍵，但「防治」才是防疫的目標，若為接觸傳染疾病，就避免高風險接觸，mpox不一定是透過性行為，只要皮膚接觸到病灶，就可能被傳染。