台版費城事件／聯晚報導阿立獲卓越新聞獎 捐出獎金

「愛滋歧視在台灣—軍校生阿立的故事」的主角阿立，昨天因車禍過世。當年阿立挺身而出，對抗組織龐大的國防體系，有如小蝦米對抗大鯨魚，雖最後並未獲得任何實質賠償，但為「愛滋反歧視」立下典範。聯合晚報也因報導阿立的故事，獲得第16屆卓越新聞獎即時新聞獎。

當時阿立因感染愛滋被退學，衛福部為維護愛滋感染者人權，對國防大學提出行政訴訟，一審敗訴，驚動聯合國愛滋組織關切。在聯晚一路追蹤、採訪當事人大幅報導下，國防部讓步，不再向阿立追討學費，並給予在學證明。

衛福部開罰國防部100萬元，這是史上頭一回因「就學歧視」開罰的案例。阿立雖然斷送在軍校的前途，但換來「感染者保障條例」修正，從此國軍部隊傳染病通報，排除愛滋病。

第16屆卓越新聞獎頒獎時，撰寫報導的聯合晚報張宗智、何振忠、何定照、李樹人，決定把10萬元獎金全數捐給愛滋感染者權益促進會。

當年卓越新聞獎評審認為，聯晚該系列報導肩負起新聞監督權力不當與抗衡社會偏見恐懼的媒體責任，挑戰封閉強硬的國防教育系統，並在議題敏感性和當事人保護的採訪限制下，藉由鍥而不捨的報導，引起台灣社會反省關注並翻轉事件結果，也為台灣的愛滋人權保護中，新聞媒體可擔負的社會角色留下歷史紀錄。

現為世界日報總編輯的何振忠在領獎時表示，該系列報導是年時任聯晚總編輯的張宗智（現任世界日報社長）獲知阿立因感染愛滋被國防大學退學後，就發動聯晚團隊深入調查採訪，終於獲得國防部及行政院的正面回應。

何振忠表示，從多年前的「關愛之家」爭議，到軍校生阿立的事件，都顯示社會及體制對愛滋病的歧視至今仍無所不在。阿立的故事其實就像電影《費城》，是弱勢的個人與整個體制的對抗。聯晚很欣慰此一關心愛滋人權的議題獲得卓新獎肯定，將把獎金全數捐給愛滋感染者權益促進會，在摒除歧視的路上也會陪伴到底。

張宗智指出，這套報導能順利完成，除了聯晚所有參與的記者與編輯、阿立和愛滋感染者權益促進會的朋友外，更要感謝為了對抗愛滋歧視善盡職責，勇於向國防部提告歧視的衛福部疾病管制署和前任署長郭旭崧。

張宗智說，在追蹤處理套議題過程中，外界肯定與批評的聲量其實不相上下，顯示台灣社會對愛滋病仍存在嚴重誤解，導致各種歧視言行。這套報導最終得獎，是台灣重視愛滋人權的里程碑，也肯定聯晚團隊不僅發掘問題，也進一步善盡媒體努力解決問題的角色。 「愛滋歧視在台灣—軍校生阿立的故事」的主角阿立，昨天因車禍過世。當年阿立挺身而出，對抗組織龐大的國防體系，有如小蝦米對抗大鯨魚，雖最後並未獲得任何實質賠償，但為「愛滋反歧視」立下典範。聯合晚報也因報導阿立的故事，獲得第16屆卓越新聞獎即時新聞獎。

圖／本報資料照片