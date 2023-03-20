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台版費城事件／「阿立」驟逝 生前為長照奔忙留下遺憾

聯合報／ 記者李樹人鄒尚謙林孟潔 ／台北即時報導
聯合晚報2016年推出「愛滋歧視在台灣—軍校生阿立的故事」，獲得到第16屆卓越新聞獎即時新聞獎。當時衛福部為維護愛滋感染者人權，對國防大學提出行政訴訟，一審敗訴，驚動聯合國愛滋組織關切。在聯晚一路追蹤、採訪當事人大幅報導下，國防部讓步，不再向阿立追討學費，並給予在學證明。圖／本報資料照片
聯合晚報2016年推出「愛滋歧視在台灣—軍校生阿立的故事」，獲得到第16屆卓越新聞獎即時新聞獎。當時衛福部為維護愛滋感染者人權，對國防大學提出行政訴訟，一審敗訴，驚動聯合國愛滋組織關切。在聯晚一路追蹤、採訪當事人大幅報導下，國防部讓步，不再向阿立追討學費，並給予在學證明。圖／本報資料照片

為了捍衛就學權，透過愛滋權益促進會向衛福部提出訴願，最後扳倒國防部，使其公開認錯的「台版費城事件」主角阿立，昨天（三月十九日）不幸死於車禍。長期照護愛滋感染者權益的台北市立聯合醫院昆明防治中心護理師莊苹證實了這項消息，她表示，阿力擔任身心障礙者的居家服務員，於在出訪個案途中，不幸車禍身亡。

阿立於2013年因感染愛滋，被國防大學踢出校園，連續三年提出訴願，2016年接受聯合晚報獨家專訪，引發社會關注，促使總統蔡英文、時任行政院長林全表態相挺，國防部終於讓步，2018後和解收場，但還是沒能重返軍校，只拿到同等學歷證明，沒獲得任何賠償。

為了讓兒子振作起來，當時50多歲的阿立媽媽以身作則，先念大學社工系在職專班，當起老學生，這當真起了示範作用，隔年阿立成為媽媽的學弟，母子同校。因家裡經濟困頓，兩人均申請學貸，等兒子學業及生活上軌道，媽媽就辦休學。

畢業後，阿立成為身心障礙者的居家服務員，在南台灣工作，由於當地社區長照人力不足，工作量相當大，平常就住在辦公室樓上，節省通勤時間。昨天是周日，仍出門訪視，非常拼命，發生悲劇，令人遺憾。

聯合晚報於2016年推出「愛滋歧視在台灣—軍校生阿立的故事」，獲得到第16屆卓越新聞獎即時新聞獎。當時衛福部為維護愛滋感染者人權，對國防大學提出行政訴訟，一審敗訴，驚動聯合國愛滋組織關切。

當時阿立因感染愛滋被退學，衛福部裁定歧視，開罰國防部100萬元鬧上新聞，這是史上頭一回因「就學歧視」開罰的案例。

聯晚一路追蹤、採訪當事人大幅報導，國防部讓步，不再向阿立追討學費，並給予在學證明。案件發回更審後，國防大學、衛生福利部和阿立等三方於2018年9月4日達成和解。雖未能從軍，阿立擔任醫院照服員多年，照顧社區中的身心障礙者。

阿立事件後，國軍調整體檢項目，並安排相關衛教課程，而社會大眾更重視愛滋感染者的教育權、工作權及醫療權益；第16屆卓越新聞獎頒獎時，撰寫系列報導的張宗智、何振忠、何定照、李樹人等聯合晚報團隊將10萬元獎金全數捐給愛滋感染者權益促進會。

張宗智表示，驚聞阿立意外過世，非常難過且遺憾，讓他不斷回想起七年前，聯合晚報陪同阿立，一起面對台灣體制對愛滋病根深柢固的誤解，以及對愛滋病患無情歧視與排斥的點點滴滴。

張宗智說，阿立是優秀的軍校生，也是勇敢無畏的戰士，和善良投入的社會志工；他的早逝是我們的損失，令人難過，但整個體制在阿立事件後並無顯著進步，愛滋歧視仍所在多有，令人遺憾

2016年因感染愛滋遭國防大學為由退學的阿立（中），在昆明防治中心公衛護理組主任莊苹（左）、愛滋感染者權益促進會社工張正學（右）陪同下受訪。圖／本報資料照片
2016年因感染愛滋遭國防大學為由退學的阿立（中），在昆明防治中心公衛護理組主任莊苹（左）、愛滋感染者權益促進會社工張正學（右）陪同下受訪。圖／本報資料照片
原本就讀國防大學的阿立（化名），101年被驗出感染愛滋病，隨後備受歧視，102年遭退學，當時他只剩一學期就能畢業取得學歷；為爭取他的就學權，衛福部槓上國防大學，對校方提出行政訴訟。當時的疾管署長郭旭崧表示，阿立案是我國第一例因就學歧視開罰的案子，「我希望也是最後一案。」</p><!--10--><p> </p><p> 圖／本報資料照片
原本就讀國防大學的阿立（化名），101年被驗出感染愛滋病，隨後備受歧視，102年遭退學，當時他只剩一學期就能畢業取得學歷；為爭取他的就學權，衛福部槓上國防大學，對校方提出行政訴訟。當時的疾管署長郭旭崧表示，阿立案是我國第一例因就學歧視開罰的案子，「我希望也是最後一案。」

圖／本報資料照片

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