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獨／部長震怒玩假的？陸軍航特部爆酒後亂倫性侵 拖延4天才調查

聯合報／ 記者徐宇威／台北即時報導
陸軍航特部遭爆地勤士官酒後亂倫性侵，陸軍表示依法嚴懲絕不寬貸。 圖／資料照片
陸軍航特部遭爆地勤士官酒後亂倫性侵，陸軍表示依法嚴懲絕不寬貸。 圖／資料照片

陸軍執掌航空兵力與空中機動作戰的航空特戰指揮部驚傳官兵酒後性侵亂倫案件。投訴者爆料，服役於航特部601旅直修工廠的資深張姓士官，3月12日作客親戚家中飲酒，在三杯黃湯下肚後，於凌晨4時許居然進入其親戚的女兒房間霸王硬上弓。事後張姓士官自稱是酒後走錯房間，又將親戚誤認為自己妻子才鑄成大錯，但仍造成當事人身心巨大創傷。

投訴者質疑，陸軍近期忙於二膽失聯的陳姓上兵一案無法顧及其它軍紀案件，張姓上士所屬的陸軍航特部在12日當日即得知此案，依據陸海空軍懲罰法第三十條第一項，應「即」實施調查，但卻未立即調查並向上呈報，反而拖延至3月16日，案件訊息已在部隊內外發酵才發函電話紀錄開啟調查，讓張姓士官得以先前著手自行辦理提前退伍手續，以利取得退伍金並規避移送懲罰。

依陸海空軍懲罰法第十五條十三款規定，實施性侵害為軍人違失行為，如經調查屬實者，應受懲罰。故張姓士官牽涉的違法行為，除了刑法審判之外，同時也該當陸海空軍懲罰法的違失行為，應依照同法第三十條規定予以移送懲罰程序。

爆料者投訴，601旅對轄下士官營外性侵案遲延處理的態度，讓應受調查並移送懲罰的張姓士官能先行辦理退伍，等同是默許其規避懲罰與喪失退伍金的責任。更抱怨相對近期其它相較輕微的軍紀案件在國防部長震怒之下，單位處理果斷嚴厲，但卻對性侵如此嚴重的違失案件讓其鴨子划水輕輕帶過，不僅將部隊的武德和個人行為予以切割，更是一種部長震怒就辦，不震怒就不辦的怠惰態度。

對此陸軍航特部回應，單位除全力配合司法調查外，於獲悉後即啟動行政調查，後續將依「刑懲併行」原則，核予適懲；另持恆加強官兵軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，以杜類案。但對於近期飽受軍紀事件摧殘，士氣低落的國軍，恐又是再次打擊。

陸軍 親戚

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