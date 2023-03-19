兩岸和平有代價 靠軍備或經貿意見不一

「和平必須要有實力！」中研院歐美所研究員林正義19日於民間國是會議指出，目前美國《國防授權法》將台灣納入軍事融資贈與對象，台灣應趁勢爭取更多軍備資源。前國家安全會議副秘書長楊永明則強調，中國仍釋出善意與台灣強化經貿合作，政府應該避免捲入美中大國對抗，審慎評估對中政策。

把台灣打造成刺蝟

林正義說，過去美國都只有談到美國的「一中政策」：中國不能用武力進犯台灣，需要和平解決兩岸問題，兩岸維持現狀等。但到了現任總統拜登時期，就多了包括不事先告知北京軍售事項、不施壓台北與北京談判、不修改台灣關係法等六項保證，在台美關係上有小突破。

然而，他指出，但拜登不喜歡出售重大海、空武器給台灣，如大型戰艦、戰機等軍事設備，這對台灣是相當不利的發展。林正義說，台灣海空防備戰力是不能被忽略，在海空軍需要相當多的消耗，但拜登政府卻想把台灣變成「刺蝟」一樣，只能防守而沒有進攻能力。

「當你沒有條件時，你能接受的只有屈辱且投降的和平，和平要有代價，和平必須要有實力，」林正義呼籲，目前美國《國防授權法》納入台灣成為外軍事融資贈與對象，台灣政府應該把握機會爭取更多軍備資源。

中國有意經貿合作

楊永明說，中國領導人習近平第三任目標是在經濟、科技與地緣外交上鞏固大國地位。習近平去年二十大發言時指出，「反台獨」、「反外力介入」是對台政策的重要原則，更強調「盡最大努力爭取和平統一的榮景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

他也指出，在面臨美國科技壓力下，北京當局相當重視兩岸的經貿與科技關係，如中國商務部部長王文濤曾表示，商務部將採取多方作為推動兩岸關係深入發展，助台灣企業融入中國市場，台灣企業也可享有「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），顯見中國仍有意與台灣大力推動經貿交流協作。

大選將決定台灣方向

楊永明說，中共對美國介入台灣議題的態度愈來愈強硬，美國國務卿曾強調「台海問題並非如中國聲稱的內政問題」，而是與全球性議題有關。對此，中國外交部部長秦剛強烈回擊「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，並強調台灣問題處理不好，中美關係就會地動山搖。

他說，台海成為中美兩強的對峙場所，甚至出現代理戰爭，然而蔡英文政府向美國一面倒的政策作為，導致兩岸關係惡化與台海危機再起，明年總統大選將決定台灣的方向是繼續「傾美抗中」或「維持選擇」的重大選擇。

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