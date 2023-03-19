兩岸戰力差距20倍 學者各有戰略

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
淡大國際事務與戰略研究所所長翁明賢（左）、前空軍副總令傅慰孤（中）與國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（右）19日探討國家安全局勢。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
淡大國際事務與戰略研究所所長翁明賢（左）、前空軍副總令傅慰孤（中）與國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲（右）19日探討國家安全局勢。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

強化不對稱戰力成戰爭解方？前空軍副總令傅慰孤19日於民間國是會議說，台灣與中國國力差距約20倍，政府不該再用抗中政策來挑釁中共。但國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，面對中共威脅，台灣應該適度增加國防預算，尤其強化不對稱戰力，實踐墨子「小國善守」之道。

北區民間國是會議19日於台北國際會議中心舉行，探討「國家安全態勢」、「美中對台戰略」、「兩岸政黨角力」與「台灣共識的建構」等四大主題。前副總統呂秀蓮、國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲、前國安會議副秘書長楊永明、前駐荷蘭代表周台竹等人都到場發表觀點。

92共識已成歷史

呂秀蓮致詞說，自中國1993年明確宣稱「台灣是中國的一部分」，一個中國，各自表述已被明確否認。呂秀蓮說，今日距離92共識已經32年，自認是中國人的人數從25.5%減少為3.2%，贊成統一的僅9.4%，台灣的政治認同已經改變，2024年的新任總統不應再接受沒有共識的「92共識」。

綜合國力差距20倍

「兵者，國之大事，死亡之地，存亡之道，不可不察：兵兇戰危。」傅慰孤引用《孫子兵法》說，戰爭重點在知己知彼，就綜合國力而言，中國每年的軍事投資是台灣的17到22倍，且中國具有完整的軍事產業，戰力與日俱增，兩國軍力差距只會愈來愈懸殊。

傅慰孤表示，台灣作戰原則卻是「防衛固守有效阻嚇」，但為戰之道以攻擊成本最低，因為防禦就算成功99次，1次失敗就徹底輸了，且台灣花了許多軍事預算，但美國仍不願意提供東風17號等進攻武器，顯見台灣戰略已經出現錯誤。

他強調，「非危不戰」，國家不到生死存亡之際，執政黨不該繼續挑釁中國，不僅不能保台，反而製造了更多危機。「非利勿動」，執政黨應該以人民利益為最大考量，而非用加深對立的方式來騙取選票。傅慰孤呼籲，面對當前局勢，政府應全面重新檢討抗中政策，改善兩岸關係。

加強不對稱戰力

但蘇紫雲說，目前台灣面臨諸多威脅，包括外交空間壓縮、降水不足的議題，但其中最嚴重的就是中國的軍事挑戰，台灣應加強自衛。他指出，中國2023年軍事開支1.55兆人民幣，大增7.2%，遠超過該國經濟成長率2.4%，顯見北京不顧經濟低迷，蓄意推進軍事能力的心態。

「不對稱戰力是台灣的安全支點，」蘇紫雲強調，不對稱作戰是一種利用技術、戰略與組織等方式，以比對方低成本、高效率的方式取得戰術優勢。他舉例說，國際戰機平均造價6千萬美金，但防空飛彈造價僅1百萬美元；巡防艦造價將近10億美金，反艦飛彈卻只要1百萬美金，都是不對稱戰力的例子。

他呼籲，台灣應適度增加國防預算，理想是投入3%的國家GDP（約7200億台幣）在國防，不用與中國比拳頭大，只要用合理預算就能自衛，同時面對兩岸威脅，更需要文人與跨部會的協作，提供未來政策的意見。

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國防預算 戰爭 中共 國安會

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