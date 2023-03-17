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增進檢察、軍事交流 蔡清祥率隊觀摩三軍聯合作戰訓練

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
法務部與國防部近日舉辦「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，部長蔡清祥率同各級檢察首長實地觀摩三軍聯合作戰訓練。圖／法務部提供
法務部與國防部近日舉辦「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，部長蔡清祥率同各級檢察首長實地觀摩三軍聯合作戰訓練。圖／法務部提供

法務部國防部近日舉辦「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，檢察總長邢泰釗指出，偵辦國安案件需抽絲剝繭，嚴守偵查不公開，加強機關橫向協調與縱向整合，以偵查與預防併重維護國家安全。法務部長蔡清祥也率同邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝及檢察首長們，實地觀摩三軍聯合作戰訓練，見識國軍任務的危險性與重要性和維護軍紀營規、確保國家安全的必要性，

法務部表示，自軍事審判法修法後，平時軍事案件自2014年起移由司法機關辦理，為促進檢察、軍事機關相互瞭解及交流，尤其是檢方對於軍人觸法如何兼顧軍紀、部隊管理及國家安全，法務部與國防部為此自2018年起，由台高檢與國防部輪流辦理檢察機關與軍事機關業務聯繫會議，建立雙方常態溝通交流。

聯繫會議次日，蔡清祥也應國防部邀請，率同各級檢察機關首長，親赴三軍聯訓基地觀摩正在進行中的三軍聯合作戰訓練，透過國軍實兵實彈操演中，了解軍紀營規及確保國家安全的重要性，有助檢察機關此後受理軍法案件時，能充分理解軍事環境的特殊性及不同軍事需求。

同時，台高檢也舉辦今年首次「全國檢察長業務座談會」，會中各地檢檢察長，分別就詐欺、掃黑、緝毒等政府當前重要刑事政策專題報告，蔡清祥也針對近來黑幫高調辦春酒，造成社會觀感不佳，特別要求檢方與警方合作，全力清查轄內幫派犯罪組織，遏止幫派囂張氣焰。

邢泰釗則指出，目前治安問題應結合檢、警、調專業能力，針對不法犯罪組織，有系統地進行重點偵辦。最高檢察署日前已召集台高檢、刑事局、調查局成立「掃黑行動聯繫平台」，制訂出「規（劃）、盤（盤點）、列（管）、調（查）、宣（導）」的五大掃黑策略。

國防部 法務部 邢泰釗 蔡清祥

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