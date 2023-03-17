網傳陸贈失聯士兵套房 綠委：認知作戰一環

金門二膽島陳姓上兵傳出游泳到對岸，被大陸海警救起，有大陸微博博主宣稱，這名逃兵在中國大陸獲贈一套房，甚至還能挑樓層，解讀成是認知作戰。民進黨立委趙天麟表示，對岸當局把陳姓上兵留在廈門，不是很明智的做法，最好的辦法，還是雙方政府尋求協議，趕快把上兵送回來，移送法辦，不是操作認知作戰。

趙天麟說，陳姓上兵跑去對岸，並非心向大陸，恐怕是自己有很多問題，攤開來看相當不堪，最佳方法是雙方政府尋求彼此間協議，趕快把上兵送回來法辦，不是拿形象有爭議，甚至犯罪嫌疑人大內宣，這是幼稚的作法，希望對岸案當局不要這樣做。

民進黨立委郭國文表示，傳出陳姓上兵是因為個人財務問題，所以做出這樣的行為，很顯然不是意識形態或政治主張，對岸網紅想要增加討論，某種程度也是認知作戰的一環，希望國防部或相關單位加快腳步跟對岸協商，把人帶回來。