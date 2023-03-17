二膽兵為何早上離開、漂流過程致電陸海警？ 退役老兵解答

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聯合新聞網／ 綜合報導
金門二膽島防區。 圖／聯合報系資料照片
金門二膽島防區。 圖／聯合報系資料照片

金門烈嶼守備大隊二膽守備隊的陳姓上兵日前失聯，事後被證實穿著救生衣試圖游到大陸，途中被大陸海警救起。對此，媒體人黃揚明表示，有一名二膽退役老兵向他透露，只有漲潮時才能離開二膽島，所以陳姓上兵的下水時間是算好的，而撥出的電話可能是緊急聯絡電話，因為海域關係，所以才是大陸的電信接收到消息，並把陳姓上兵救起。

黃揚明昨（16）日在節目《頭條開講》中提到，有一名曾在二膽服役的老兵向他透露，因為二膽島的地理環境因素，所以只有在漲潮時才能離開二膽島，而黃揚明進一步查詢3月9日當天漲潮的時間，剛好就是早上6、7點，和陳姓上兵離開的時間相符。

黃揚明表示因為當年戰力懸殊，於是用炸藥把二膽島的南側海岸炸爛，就是為了不讓對岸登陸；而北邊則有沙灘，退潮時會有潮間帶，一般人走進去就會陷入泥濘動彈不得，等於只有漲潮時才能穿救生衣朝海上漂流。黃揚明認為陳姓上兵的下水時間是算好的，「他為什麼在那個時間點離開二膽？這就是預謀」。

至於陳姓上兵身穿的救生衣是哪裡來的？黃揚明指出雖然部隊說沒有短少，但那是因為部隊都會多準備，少裝備時才能直接補上。黃揚明認為除了有可能是從部隊直接拿，也有可能是從運補船取得，因為運補船上隨時都有救生衣，「穿救生衣不會是重點，但穿上救生衣就是預謀」。

此外，陳姓上兵是打電話給台灣的誰？漂流過程還一度打電話？二膽老兵認為陳姓上兵當時手機根本沒訊號，可能撥出的是緊急聯絡電話，但因為海域已經算是大陸的電信範圍，所以對方才會接收到訊息，並把陳姓上兵救起來。

黃揚明 老兵 金門

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