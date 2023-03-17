聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部長變道歉部長？邱國正：講這種話有點缺德
近期國軍爭議頻傳，國防部長邱國正今天上午到立法院備詢，表示自己坦承面對，對他的官兵道歉，官兵出了違法犯紀，代表幹部沒有照顧好，這方面道歉，但有人說他變成「道歉部長」，邱國正說，「講這種話有點缺德。」
國防部長邱國正15日在立法院備詢時說，「會辦很多人，絕對讓他掉腦袋」，隔天槍枝就在營內尋獲。今天邱國正到立院備詢前被問及是否，震怒後槍枝就找到了。邱國正回應，沒有什麼震怒，他今天一早還跟海軍同仁說，一碼歸一碼，大家平常都很辛苦，但既然事情發生了，就要合情、合理、合法妥善處理，「如果震怒可以解決問題，那我每天震怒就好啦。」
邱國正表示，跟海軍同仁說要穩住，目前為止對他們都很有信心，對於各軍種司令平常管理也予以肯定；一定會追繼續追查，槍枝找到也要了解當初如何發生、為什麼會遺漏、檢查的人為何沒有盡到責任，這些都要公平合理的交代。
陳姓士兵曾表態自己不想回來台灣，馮世寬批連父母都不要，不要回來就算了。邱國正對此表示，馮世寬老長官講話都會有依據，個人表達和看法，他不會否定也不做評論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言