國防部長變道歉部長？邱國正：講這種話有點缺德

近期國軍爭議頻傳，國防部長邱國正今天上午到立法院備詢，表示自己坦承面對，對他的官兵道歉，官兵出了違法犯紀，代表幹部沒有照顧好，這方面道歉，但有人說他變成「道歉部長」，邱國正說，「講這種話有點缺德。」

國防部長邱國正15日在立法院備詢時說，「會辦很多人，絕對讓他掉腦袋」，隔天槍枝就在營內尋獲。今天邱國正到立院備詢前被問及是否，震怒後槍枝就找到了。邱國正回應，沒有什麼震怒，他今天一早還跟海軍同仁說，一碼歸一碼，大家平常都很辛苦，但既然事情發生了，就要合情、合理、合法妥善處理，「如果震怒可以解決問題，那我每天震怒就好啦。」

邱國正表示，跟海軍同仁說要穩住，目前為止對他們都很有信心，對於各軍種司令平常管理也予以肯定；一定會追繼續追查，槍枝找到也要了解當初如何發生、為什麼會遺漏、檢查的人為何沒有盡到責任，這些都要公平合理的交代。

陳姓士兵曾表態自己不想回來台灣，馮世寬批連父母都不要，不要回來就算了。邱國正對此表示，馮世寬老長官講話都會有依據，個人表達和看法，他不會否定也不做評論。