專家爆「彈藥放台灣」只是前菜，台美軍事交流主菜是這？

過去這段時間，台美軍事交流相當頻繁，除了國軍將在下半年以「營級」部隊規模赴美；美軍在台人數也將擴增逾3倍；另外國防部長邱國正也在立院證實，台美雙方正對美軍儲備彈藥移至台灣一事展開討論。在台美關係持續升溫下，不少人認為這三件事是剛上桌的小菜，真的主菜還在後頭。

震撼彈！3月6日，國防部在立院答詢，證實外媒日前爆料美軍「彈藥放台灣」傳言屬實。

國防部長邱國正在立院答詢時，證實國軍正和美方討論美軍東亞地區的儲備彈藥是否要移放台灣。這個案例之所以敏感，在於移放到台灣的美軍彈藥，在法律層面上屬於美軍資產，若此事成真，將牽涉到存放彈藥的基地，未來是否要由美軍管理、甚至於駐軍，打破雙方斷交以來的慣例。

但，這只是台美軍事交流的3道前菜之一，根據外媒報導，「第2道前菜」是美軍在台人數將擴增3倍；「第3道前菜」則經由國防部長邱國正證實，是台美雙方正對美軍儲備彈藥移至台灣一事展開討論。而令全球戰略專家驚駭的「主菜」正隱然成形。

不再介意北京抱怨，美對台走向建設性清晰

「以前這些事情都是很lowkey（低調）的，以前我在五角大廈時，跟台灣的交流保持低調是我們的政策，以避免中共的抱怨。」美國國防部中國、台灣、蒙古科前科長胡振東受訪指出，從這3件事來看，台美雙方特別是美國，已經決定不再介意中共的抱怨，因此將雙方的交流公開化。

從美國國會議員接踵訪台也可看出這樣的轉變，「以前幾乎不來台灣的，現在不但來了很多，而且都是很公開的來」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，美國的對台政策，已從「戰略模糊」走向「建設性清晰」，劃清底線以防止中共用武力改變現狀。

釋台美關係升溫，減輕2024大選壓力

不過選在這個時間點推出，或許也跟雙方政府滿足內部需求有關。中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，以國軍首度以營級單位赴美一事來看，「幾乎能確定是官方洩漏」，因為爆料人能清楚說出是哪兩個連赴美，代表他具一定層級，又能掌握全局。

而政府的這項作為，主要是營造美國對台支持不斷提升的氛圍，緩解台灣民眾對現在台海局勢不安感與不確定，以減輕執政黨面對2024年大選的壓力。

胡振東也指出台灣一些分析對這3起軍事交流的誤區。首先是美軍派駐台灣人數，在英文裡用的是「deployment」，中文雖然翻譯為「部署」，但兩個意思有些微差距。在英文裡，「deployment」通常有暫時、臨時的性質，「assignment」才有長久部署的意思，例如美軍在AIT的人，就是「assignment」而非「deployment」。

由於台美雙方軍事交流向來密切，美軍的訓練隊本來就時常來台交流、訓練國軍；或者是各類軍售案，美軍也要派人來台教學，這些都屬短期的「deployment」，每年來台的人數，可達逾千人之譜。美軍在台人數的大幅增加，一來是兩軍大幅提升交流深度與廣度，另一方面可能是台灣近年來擴大對美軍購的反饋。

而台美討論將美軍的預儲彈藥移至台灣，胡振東認為，主因是台灣這一段時間以來雖向美國購買多項武器，但這些武器都是新製造的，何時到貨要看產線的製造能量，還要考慮有多少國家在排隊，萬一台海發生衝突，國軍馬上就能使用這些儲備武器，避免遭遇外援進不來的窘境。其他方面的聯想，「不用expect too much（太過期待）」。

主菜可能是環太軍演，台若參加等於打破政治天花板

在台美關係升溫的過程中，政治天花板是否遭突破，揭仲認為有2個觀測點。其中之一是目前來台美軍，多是因為某個特定的合作項目、計畫來台，計畫結案後就返國，未來若有新增單位固定留駐台灣，例如斷交前的美軍顧問團等等，即象徵雙方的交往突破過往限制。

再來是目前國軍與美軍的演訓，僅限於台美雙方「一對一」，並未開放國軍參與美方主導的多邊演訓，未來國軍若有機會參與環太平洋軍演、紅旗軍演等演習，也可視為政治天花板被掀開的另一項指標。

蘇紫雲指出，近來這3起雙方軍事交流只是「前菜」，主菜還在加溫中，這個主菜可能是台灣參加環太軍演。

而台灣的參與方式，可能是透過海巡署的名義參加，「因為環太軍演也有納入美國的海岸巡防隊，用海巡署作為初步參加的部分，是很有可能的。」尤其美方開放台灣的陸軍部隊，以「營級」規模進入美國本土演訓後，讓國軍的海軍部隊加入環太軍演，也是可以預期的方向。

胡振東也附和，台灣參加環太平洋軍演應該是近期會發生的事情，下一次的環太平洋軍演預計2024年登場，今年10月、11月，「中華民國應該會收到觀察員請帖，這個機會非常大！」

（本文出自2023.3.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）