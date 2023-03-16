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紓緩入營塞車 內政部：分流入營、協調增加訓量

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
每年6月期間約有6至7萬名常備兵役男畢業等待服役。圖為示意圖。圖／內政部提供
每年6月期間約有6至7萬名常備兵役男畢業等待服役。圖為示意圖。圖／內政部提供

每年6月期間約有6至7萬名常備兵役男畢業等待服役。為紓緩役男等待服役時間，內政部提醒，今年度優先入營申請，將自5月16日至6月15日開放受理；延緩入營受理自7月1日至12月29日止。如有入營緩急需求者，需在期限內至內政部役政署網站「役男入營時程申請系統」提出。另外，對於有服役後再出國就學等特殊原因，持有證明想提早入營者，也將協助儘速入營。

受新冠肺炎疫情影響，有停止徵集或減半徵集的情形，導致原預估入營月份延後，部分役男未能如期入營。內政部表示ㄝ為有效紓緩常備兵役男等待服役期間，已協調國防部檢視各收訓單位收訓容量、縮短梯次間隔期間，並調增接訓單位訓量，以加速安排111年畢業待徵役男儘速入營。

內政部表示，由於國內高等教育普及，大多數役男高中職畢業後，繼續就讀大專校院，造成上下半年可徵集人數比率懸殊。為平衡上下半年入營人數，對於19歲徵兵及齡未就學且無升學意願役男，役政署將儘快完成徵兵處理程序，並調控梯次流路與訓量，安排於上半年入營，讓既有訓量發揮最大效益。

內政部 兵役 國防部

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