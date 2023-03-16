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邱國正動怒「會辦很多人」 海軍今尋獲遺失槍枝

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
軍紀一再出包，國防部長邱國正怒說「我會辦很多人，掉腦袋沒有話講」。報系資料照
軍紀一再出包，國防部長邱國正怒說「我會辦很多人，掉腦袋沒有話講」。報系資料照

海軍近期連發生槍枝遺失、被掉包事件，國防部長邱國正昨天在立法院外交國防委員會備詢時動怒，聲稱會辦很多人。海軍今天今證實，陸戰九九旅遺失的2件T-91步槍槍機，已經在營內尋獲，並主動將證物移送司法併案查辦。

針對海軍接連發生兩起槍枝遺失、掉包事件，邱國正昨天在立法院備詢時表示，怎會有膽大無知的幹部，而且還是營長以上位階，「我會辦很多人，會有很多人掉腦袋，這件事可能會往上追。」

邱國正昨天動怒後，據悉，遺失2件T-91步槍槍機的單位是陸戰九九旅的砲兵營，目前正在恆春進行「三軍聯合作戰訓練」，遺失的2件槍機是在砲兵營的原駐地所尋獲。

海軍今天下午表示，在單位鍥而不捨查察下，已於營區內尋獲槍機，並主動將證物移送司法併案查辦；海軍強調，將全力配合司法調查，並虛心檢討，持續嚴整械彈管理紀律，杜絕類情再生。

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